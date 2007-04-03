|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 08 лип, 2020 11:43
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Альты растут и к фиату и к битку - февраль 2018 повторение?
Додано: Сер 08 лип, 2020 12:51
Хотел продать доги коины, но поставил стоп лимитник на продажу, может ещё вырастут.
ПС заметил такую фишку - когда монета хорошо растёт, то многие преждевременно её продают, мол и так не плохо.А купить после скачка вообще рука не поднимается.И тут бац - а она растёт дальше и ещё сильнее.Тот самый случай.И с Кардано тоже.
Додано: Сер 08 лип, 2020 12:53
Тебе ж Илья сказал, что задирают курс , чтобы слить позицию
Илья хоть и хорош, но он больной медвежатник, 80% идей и прогнозов это шорт.Такие люди богатыми никогда не станут, они довольствуются пару процентами от движения и счастливы.
Додано: Сер 08 лип, 2020 15:12
Нет, ты мало Илью смотришь. Я его еще с 2017 года. Он когда предполагает, что рынок бычий, то логнует, и наоборот. Сейчас он считает, что рынок уже близок к проливу, поджимается уровень 9000.
Но я считаю, что возможно в этом году случится буллран альтов образца февраля 2018.
Додано: Сер 08 лип, 2020 18:06
Не, Илью я смотрю как и Армена. тоже с 17 года.Я повторяю - Илья медвежатник, собственно это его личные слова.Смотри последнее в телеграмм - он чёй то засомневался. что вниз пойдёт.А шорт с 6800 с добором выше к чему привёл....к вылету на 10000.а шортуны с Ильёй в ж о пе остались.Я уважительно к нему отношусь, т к он один из немногих адекватных.Но как и все часто ошибается.Даже скажу - почему.потому, что натягивает на крипторынок общие торговые понятия...и сам же в конце роликов предупреждает об особенностях крипторынка.Мне он подходит. чтобы создать некое групповое мнение в теч дня.Хотя чем дальше. тем грустнее становятся его репортажи - всё одно и то же - тут накопление. тут поджатие, фигуры по его мнению отрабатывают редко. волны не бельме. индикаторы тоже.ему самому уже пора курсы пройти. чем свои продавать.
Додано: Сер 08 лип, 2020 18:09
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Я с тобой в данном сл согласен.но со своей оговоркой.Не нужно брать образцы. пусть булран будет и не по образцу, но это факт.И он уже начался.Доги, Кардано, Космос и др.Нужно только чтобы биток не падал, лучше даже флетил чем рос...и буит нам альтсезон.
|