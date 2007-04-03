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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1945194619471948

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.1 5 157
1) дно вже було пройдено
26%
41
2) не нижче 3500
11%
18
3) 3250-3499
4%
6
4) 3000-3249
8%
13
5) 2750-2999
4%
7
6) 2500-2749
4%
7
7) 2250-2499
3%
4
8) 2000-2249
4%
6
9) нижче 2000
35%
55
Всього голосів : 157
Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 11:43

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Альты растут и к фиату и к битку - февраль 2018 повторение?
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 12:51

Хотел продать доги коины, но поставил стоп лимитник на продажу, может ещё вырастут.
ПС заметил такую фишку - когда монета хорошо растёт, то многие преждевременно её продают, мол и так не плохо.А купить после скачка вообще рука не поднимается.И тут бац - а она растёт дальше и ещё сильнее.Тот самый случай.И с Кардано тоже.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 12:53

  Zebra написав:Альты растут и к фиату и к битку - февраль 2018 повторение?

Тебе ж Илья сказал, что задирают курс , чтобы слить позицию :)
Илья хоть и хорош, но он больной медвежатник, 80% идей и прогнозов это шорт.Такие люди богатыми никогда не станут, они довольствуются пару процентами от движения и счастливы.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 15:12

  Кучинелли написав:
  Zebra написав:Альты растут и к фиату и к битку - февраль 2018 повторение?

Тебе ж Илья сказал, что задирают курс , чтобы слить позицию :)
Илья хоть и хорош, но он больной медвежатник, 80% идей и прогнозов это шорт.Такие люди богатыми никогда не станут, они довольствуются пару процентами от движения и счастливы.

Нет, ты мало Илью смотришь. Я его еще с 2017 года. Он когда предполагает, что рынок бычий, то логнует, и наоборот. Сейчас он считает, что рынок уже близок к проливу, поджимается уровень 9000.

Но я считаю, что возможно в этом году случится буллран альтов образца февраля 2018.
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 18:06

  Zebra написав:
  Кучинелли написав:
  Zebra написав:Альты растут и к фиату и к битку - февраль 2018 повторение?

Тебе ж Илья сказал, что задирают курс , чтобы слить позицию :)
Илья хоть и хорош, но он больной медвежатник, 80% идей и прогнозов это шорт.Такие люди богатыми никогда не станут, они довольствуются пару процентами от движения и счастливы.

Нет, ты мало Илью смотришь. Я его еще с 2017 года. Он когда предполагает, что рынок бычий, то логнует, и наоборот. Сейчас он считает, что рынок уже близок к проливу, поджимается уровень 9000.

Но я считаю, что возможно в этом году случится буллран альтов образца февраля 2018.


Не, Илью я смотрю как и Армена. тоже с 17 года.Я повторяю - Илья медвежатник, собственно это его личные слова.Смотри последнее в телеграмм - он чёй то засомневался. что вниз пойдёт.А шорт с 6800 с добором выше к чему привёл....к вылету на 10000.а шортуны с Ильёй в ж о пе остались.Я уважительно к нему отношусь, т к он один из немногих адекватных.Но как и все часто ошибается.Даже скажу - почему.потому, что натягивает на крипторынок общие торговые понятия...и сам же в конце роликов предупреждает об особенностях крипторынка.Мне он подходит. чтобы создать некое групповое мнение в теч дня.Хотя чем дальше. тем грустнее становятся его репортажи - всё одно и то же - тут накопление. тут поджатие, фигуры по его мнению отрабатывают редко. волны не бельме. индикаторы тоже.ему самому уже пора курсы пройти. чем свои продавать. :mrgreen:
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 18:09

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  Zebra написав:Но я считаю, что возможно в этом году случится буллран альтов образца февраля 2018.


Я с тобой в данном сл согласен.но со своей оговоркой.Не нужно брать образцы. пусть булран будет и не по образцу, но это факт.И он уже начался.Доги, Кардано, Космос и др.Нужно только чтобы биток не падал, лучше даже флетил чем рос...и буит нам альтсезон.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 18:52

  Кучинелли написав:
  Zebra написав:Но я считаю, что возможно в этом году случится буллран альтов образца февраля 2018.


Я с тобой в данном сл согласен.но со своей оговоркой.Не нужно брать образцы. пусть булран будет и не по образцу, но это факт.И он уже начался.Доги, Кардано, Космос и др.Нужно только чтобы биток не падал, лучше даже флетил чем рос...и буит нам альтсезон.

В любом случае, если биток попрет на 20к без отката с текущего уровня - это будет слом шаблона.

В 2017 году он рос с коррекциями.
1100 -> 700 (-57%)
1300 -> 900 (-44%)
3000 -> 1800 (-66%)
4900 -> 3000 (-63%)
7900 -> 5400 (-46%)
17000 -> 13000 (-30%)
Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 17:37

Если на выходных дед снова 9к протестирует, думаю, можно брать.
phantom_systems
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