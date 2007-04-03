Додано: Пон 13 лип, 2020 20:33

Всем привет.Что то приуныли.Да, рынок скучный.Но мы же знаем. что это временно перед сильным движением.Немного тут постебались, нужно уходить от этого, все свои.Пока не случилось ничего озвучу версию - сильный пролив в рн сэм-восэм(типа показать рынку , что накопление было в шорт)и очень быстрый выстрел вверх за 10.Пояснения - несмотря на то, что на крипторынке может быть вообще что угодно, но в последнее время становится очевидно, что актив накапливается с расчётом последующего значительного подорожания.Как то нелогично выглядят идеи спуска битка на 2-3-4-5 и при этом с оговоркой - вот там мы на всю котлету и наберём, а потом уже и туземун.Хотелось бы видеть тех, кто им отоварит их котлеты, если сейчас почти все понимают, что очень вероятен следующий послехалвинговый цикл.По инфе из новостей - идёт большой отток монет с бирж на частные кошельки.Т е подтверждается моё и Козака мнение о том, что это казино порядком достало.Оно же и есть основной тормоз роста, т к биржа может легко и много зарабатывать на малой волатильности, а трейдеру так очень тяжело.К сведению - на биржах около 20-25% монет и эти манипуляторы крутят ценой как хотят.Ещё немножко выведем и они спохватятся, т к актива останется всё меньше.