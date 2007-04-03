останній місяць, квартал
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 14 лип, 2020 17:16
фонда зробила крипту в багато разів!
останній місяць, квартал
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Чет 16 лип, 2020 23:07
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Скукота скукотища в этой вашей крипте.
Додано: Нед 19 лип, 2020 17:27
очень похоже. что она заканчивается.ещё день-два-три.
Да, нужно признать. что крипта как то сошла с первых полос.Но по теории это и есть признак .Почти у всех монет длиннющие треугольники.Вероятнее всего будут вертолёты, т к набраны позиции в обе стороны.Интересно куда будет финальный поход.
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