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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1946194719481949

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.1 5 159
1) дно вже було пройдено
26%
41
2) не нижче 3500
12%
19
3) 3250-3499
4%
6
4) 3000-3249
8%
13
5) 2750-2999
4%
7
6) 2500-2749
4%
7
7) 2250-2499
3%
4
8) 2000-2249
4%
6
9) нижче 2000
35%
56
Всього голосів : 159
Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 17:16

фонда зробила крипту в багато разів!
останній місяць, квартал

https://youtu.be/ZXG9e1nwCzs
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 23:07

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Скукота скукотища в этой вашей крипте.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 17:27

  airmax78 написав:Скукота скукотища в этой вашей крипте.


очень похоже. что она заканчивается.ещё день-два-три.
Да, нужно признать. что крипта как то сошла с первых полос.Но по теории это и есть признак .Почти у всех монет длиннющие треугольники.Вероятнее всего будут вертолёты, т к набраны позиции в обе стороны.Интересно куда будет финальный поход.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 00:08

Cardano (ADA) - кримінальний скам
недавно заказали жирний канал і там броадкастили пару днів свою х-ню
відповідно підписники каналу потрапили в оману

сьогодні власник вернус свій канал
https://www.youtube.com/watch?v=_2oN-CBthXo
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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 07:40

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Давно не заходил сюда. Что здесь все так затихло? Где козак?
Эфир тут пульнул неплохо...
OptiX
 
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