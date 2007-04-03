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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 24 лип, 2020 21:59
Походу сигнальные транзакции снова заработали. В понедельник прошла одна 0.00033333 BTC.Посмотрим докуда дотянут биток.
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andrein
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Додано: Суб 25 лип, 2020 00:46
andrein написав:
Походу сигнальные транзакции снова заработали. В понедельник прошла одна 0.00033333 BTC.Посмотрим докуда дотянут биток.
Эфир рано или поздно сходит на 500-600, а биток на 20к
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Zebra
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Додано: Суб 25 лип, 2020 03:52
Zebra написав: andrein написав:
Походу сигнальные транзакции снова заработали. В понедельник прошла одна 0.00033333 BTC.Посмотрим докуда дотянут биток.
Эфир рано или поздно сходит на 500-600, а биток на 20к
Эфир пампанут полюбому. До декабря отваляться от сети все карты AMD (4-х гиговые - 100%). А это 60-70 % хэша.Самое время для пампа эфира и распродажи складов видеокарточек.
Насчёт битка, думаю выше 12К не пройдёт.
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andrein
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