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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1947194819491950

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.1 5 159
1) дно вже було пройдено
26%
41
2) не нижче 3500
12%
19
3) 3250-3499
4%
6
4) 3000-3249
8%
13
5) 2750-2999
4%
7
6) 2500-2749
4%
7
7) 2250-2499
3%
4
8) 2000-2249
4%
6
9) нижче 2000
35%
56
Всього голосів : 159
Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 21:59

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Походу сигнальные транзакции снова заработали. В понедельник прошла одна 0.00033333 BTC.Посмотрим докуда дотянут биток.
andrein
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Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 00:46

  andrein написав:Походу сигнальные транзакции снова заработали. В понедельник прошла одна 0.00033333 BTC.Посмотрим докуда дотянут биток.

Эфир рано или поздно сходит на 500-600, а биток на 20к
Zebra
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Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 03:52

  Zebra написав:
  andrein написав:Походу сигнальные транзакции снова заработали. В понедельник прошла одна 0.00033333 BTC.Посмотрим докуда дотянут биток.

Эфир рано или поздно сходит на 500-600, а биток на 20к

Эфир пампанут полюбому. До декабря отваляться от сети все карты AMD (4-х гиговые - 100%). А это 60-70 % хэша.Самое время для пампа эфира и распродажи складов видеокарточек.
Насчёт битка, думаю выше 12К не пройдёт.
andrein
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