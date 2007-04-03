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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 24 лип, 2020 21:59
Походу сигнальные транзакции снова заработали. В понедельник прошла одна 0.00033333 BTC.Посмотрим докуда дотянут биток.
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andrein
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Додано: Суб 25 лип, 2020 00:46
andrein написав:
Походу сигнальные транзакции снова заработали. В понедельник прошла одна 0.00033333 BTC.Посмотрим докуда дотянут биток.
Эфир рано или поздно сходит на 500-600, а биток на 20к
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Zebra
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Додано: Суб 25 лип, 2020 03:52
Zebra написав: andrein написав:
Походу сигнальные транзакции снова заработали. В понедельник прошла одна 0.00033333 BTC.Посмотрим докуда дотянут биток.
Эфир рано или поздно сходит на 500-600, а биток на 20к
Эфир пампанут полюбому. До декабря отваляться от сети все карты AMD (4-х гиговые - 100%). А это 60-70 % хэша.Самое время для пампа эфира и распродажи складов видеокарточек.
Насчёт битка, думаю выше 12К не пройдёт.
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andrein
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Додано: Суб 25 лип, 2020 09:31
OptiX написав:
Давно не заходил сюда. Что здесь все так затихло? Где козак?
Козак заробляв, інші заздрили, затюкали його, він більше не пише
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jump
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Додано: Суб 25 лип, 2020 09:47
jump написав: OptiX написав:
Давно не заходил сюда. Что здесь все так затихло? Где козак?
Козак заробляв, інші заздрили, затюкали його, він більше не пише
Да просто он поймал серию лосей со своей хронической медвежатиной.
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Vint
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Додано: Суб 25 лип, 2020 10:49
jump написав: OptiX написав:
Давно не заходил сюда. Что здесь все так затихло? Где козак?
Козак заробляв, інші заздрили, затюкали його, він більше не пише
Козак словил маржин колл и уехал клубнику собирать.
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Zebra
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Додано: Суб 25 лип, 2020 11:37
andrein написав:
Походу сигнальные транзакции снова заработали. В понедельник прошла одна 0.00033333 BTC.Посмотрим докуда дотянут биток.
Так может это транза на падение прошла?Чи на рост? 4 месяца безоткатного роста,пора бы уже заныривать...Многие альты по 3-6 иксов сделали...Сколько можно?
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osafly
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Додано: Суб 25 лип, 2020 12:05
osafly написав: andrein написав:
Походу сигнальные транзакции снова заработали. В понедельник прошла одна 0.00033333 BTC.Посмотрим докуда дотянут биток.
Так может это транза на падение прошла?Чи на рост? 4 месяца безоткатного роста,пора бы уже заныривать...Многие альты по 3-6 иксов сделали...Сколько можно?
В крипте можно все, могут и по 20-100 иксов сделать, как в в 2016-2017
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Zebra
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