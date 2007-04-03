RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Криптовалюты ,
рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1947194819491950

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.1 5 159
1) дно вже було пройдено
26%
41
2) не нижче 3500
12%
19
3) 3250-3499
4%
6
4) 3000-3249
8%
13
5) 2750-2999
4%
7
6) 2500-2749
4%
7
7) 2250-2499
3%
4
8) 2000-2249
4%
6
9) нижче 2000
35%
56
Всього голосів : 159
Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 21:59

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Походу сигнальные транзакции снова заработали. В понедельник прошла одна 0.00033333 BTC.Посмотрим докуда дотянут биток.
andrein
Аватар користувача
 
Повідомлень: 673
З нами з: 21.10.12
Подякував: 5 раз.
Подякували: 170 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 00:46

  andrein написав:Походу сигнальные транзакции снова заработали. В понедельник прошла одна 0.00033333 BTC.Посмотрим докуда дотянут биток.

Эфир рано или поздно сходит на 500-600, а биток на 20к
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8692
З нами з: 21.09.12
Подякував: 935 раз.
Подякували: 1421 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 03:52

  Zebra написав:
  andrein написав:Походу сигнальные транзакции снова заработали. В понедельник прошла одна 0.00033333 BTC.Посмотрим докуда дотянут биток.

Эфир рано или поздно сходит на 500-600, а биток на 20к

Эфир пампанут полюбому. До декабря отваляться от сети все карты AMD (4-х гиговые - 100%). А это 60-70 % хэша.Самое время для пампа эфира и распродажи складов видеокарточек.
Насчёт битка, думаю выше 12К не пройдёт.
andrein
Аватар користувача
 
Повідомлень: 673
З нами з: 21.10.12
Подякував: 5 раз.
Подякували: 170 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 09:31

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  OptiX написав:Давно не заходил сюда. Что здесь все так затихло? Где козак?


Козак заробляв, інші заздрили, затюкали його, він більше не пише 8)
jump
 
Повідомлень: 3152
З нами з: 18.08.09
Подякував: 82 раз.
Подякували: 675 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 09:47

  jump написав:
  OptiX написав:Давно не заходил сюда. Что здесь все так затихло? Где козак?


Козак заробляв, інші заздрили, затюкали його, він більше не пише 8)

Да просто он поймал серию лосей со своей хронической медвежатиной.
Vint
 
Повідомлень: 1313
З нами з: 14.07.08
Подякував: 25 раз.
Подякували: 212 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 10:49

  jump написав:
  OptiX написав:Давно не заходил сюда. Что здесь все так затихло? Где козак?


Козак заробляв, інші заздрили, затюкали його, він більше не пише 8)

Козак словил маржин колл и уехал клубнику собирать.
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8692
З нами з: 21.09.12
Подякував: 935 раз.
Подякували: 1421 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 11:37

  andrein написав:Походу сигнальные транзакции снова заработали. В понедельник прошла одна 0.00033333 BTC.Посмотрим докуда дотянут биток.


Так может это транза на падение прошла?Чи на рост? 4 месяца безоткатного роста,пора бы уже заныривать...Многие альты по 3-6 иксов сделали...Сколько можно?
osafly
Аватар користувача
 
Повідомлень: 552
З нами з: 29.05.14
Подякував: 22 раз.
Подякували: 46 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 12:05

  osafly написав:
  andrein написав:Походу сигнальные транзакции снова заработали. В понедельник прошла одна 0.00033333 BTC.Посмотрим докуда дотянут биток.


Так может это транза на падение прошла?Чи на рост? 4 месяца безоткатного роста,пора бы уже заныривать...Многие альты по 3-6 иксов сделали...Сколько можно?

В крипте можно все, могут и по 20-100 иксов сделать, как в в 2016-2017
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8692
З нами з: 21.09.12
Подякував: 935 раз.
Подякували: 1421 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 13:05

Думаю что хайп 2017г уже пройден..И на данный момент,альты из топ 50 уже никогда не покажут роста 10-100 иксов.5-6икс,это и так,выше крыши в предверии мирового кризиса
osafly
Аватар користувача
 
Повідомлень: 552
З нами з: 29.05.14
Подякував: 22 раз.
Подякували: 46 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1947194819491950
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google Adsense [Bot] і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в контексте ДС 1 ... 6063, 6064, 6065
дядя Caша » Вів 03 кві, 2007 11:53
60645 191219306
Переглянути останнє повідомлення
Суб 25 лип, 2020 13:52
uaprofi
Валютный рынок в мире 1 ... 707, 708, 709
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7085 1601365
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 24 лип, 2020 22:01
ЛОБ
Наличный (Готівковий) рынок валют 1, 2, 3, 4
Модератор » Пон 29 сер, 2016 16:08
38 48663
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 сер, 2017 17:17
Оранжевое настроение

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.