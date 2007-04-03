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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1948194919501951

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.1 5 159
1) дно вже було пройдено
26%
41
2) не нижче 3500
12%
19
3) 3250-3499
4%
6
4) 3000-3249
8%
13
5) 2750-2999
4%
7
6) 2500-2749
4%
7
7) 2250-2499
3%
4
8) 2000-2249
4%
6
9) нижче 2000
35%
56
Всього голосів : 159
Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 22:27

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Все таки у Битфинекса руководство не зря свой хлеб ест, когда через биржу публично конвертировали свои активы в ETH по ценам 140-160 долларов.
Zebra
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Повідомлення Додано: Нед 26 лип, 2020 00:00

Учитывая, что Бутериум 300 взял, дед должен 10к взять как минимум
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Нед 26 лип, 2020 00:24

  phantom_systems написав:
  osafly написав:Думаю что хайп 2017г уже пройден..И на данный момент,альты из топ 50 уже никогда не покажут роста 10-100 иксов.5-6икс,это и так,выше крыши в предверии мирового кризиса

Пока фонду будут накачивать шальными деньгами, кризис не наступит. В этом фундаментальная разница между сегодняшним днём и Великой депрессией: тогда баксы нельзя было печатать без золотого обеспечения, сейчас фиат рисуют без напряга в любых количествах.


Ладно, дам график еще сюда - не надувается фонда даже шальными деньгами, надуваются 10 высокотехнологичных компаний! Все остальное внутри S&P500 (а это лучшие из лучших, между прочим) чахнет, потому что никакой дурак не вложит деньги, даже те, которые государство подарило, в компанию, лишившуюся 1/3 выручки и 2/3 прибыли.

Зображення

Поэтому кризис - реальность, причем не краткосрочная, сколько бы денег ни эмитировал ФРС. Никакие триллионы ликвидности не позволяют поднять ценник производителю даже на баночку йогурта в условиях обвала спроса (а что было бы с этим спросом без прямой поддержки безработных, страшно даже представить).

При всем вышесказанном, крипта - неплохой абсорбент ликвидности, уступающий тем 10 компаниям разве только своими меньшими объемами. Поэтому пока фонда глобально не валится, как это было в марте, крипта может и расти - вообще не исключаю. Но отмечу, что если на биржах США произойдет большая распродажа, что очень возможно, поскольку крупные инвесторы - осторожные ребята, и за фундаментальными факторами следят пристально, то крипта со свистом полетит вниз...
zРадио
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  #<1 ... 1948194919501951
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