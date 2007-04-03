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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 25 лип, 2020 22:27
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Все таки у Битфинекса руководство не зря свой хлеб ест, когда через биржу публично конвертировали свои активы в ETH по ценам 140-160 долларов.
Додано: Нед 26 лип, 2020 00:24
Ладно, дам график еще сюда - не надувается фонда даже шальными деньгами, надуваются 10 высокотехнологичных компаний! Все остальное внутри S&P500 (а это лучшие из лучших, между прочим) чахнет, потому что никакой дурак не вложит деньги, даже те, которые государство подарило, в компанию, лишившуюся 1/3 выручки и 2/3 прибыли.
Поэтому кризис - реальность, причем не краткосрочная, сколько бы денег ни эмитировал ФРС. Никакие триллионы ликвидности не позволяют поднять ценник производителю даже на баночку йогурта в условиях обвала спроса (а что было бы с этим спросом без прямой поддержки безработных, страшно даже представить).
При всем вышесказанном, крипта - неплохой абсорбент ликвидности, уступающий тем 10 компаниям разве только своими меньшими объемами. Поэтому пока фонда глобально не валится, как это было в марте, крипта может и расти - вообще не исключаю. Но отмечу, что если на биржах США произойдет большая распродажа, что очень возможно, поскольку крупные инвесторы - осторожные ребята, и за фундаментальными факторами следят пристально, то крипта со свистом полетит вниз...
Додано: Нед 26 лип, 2020 01:41
Ещё одна сигнальная транза 0.0001. Раньше это означало сильное движение или глобальную смену тренда. Проверим как оно сейчас будет.
Додано: Нед 26 лип, 2020 02:37
FORBES Хотя ралли на фондовых рынках еще продолжается, топ-менеджеры компаний начали активно продавать акции. Продающих инсайдеров сейчас в пять раз больше, чем покупающих. Только дважды за последние 30 лет это соотношение было выше SHARES Почти 1000 топ-менеджеров, обеспокоенных ситуацией на фондовом рынке, продали акции своих компаний с начала июля, пишет Bloomberg со ссылкой на данные аналитической компании The Washington Service. Среди них в том числе гендиректор Morgan Stanley Джеймс Горман и председатель совета директоров UnitedHealth Group Стивен Хемсли
Додано: Нед 26 лип, 2020 03:23
Куда же эти деньги вкладывать, если остальные высоколиквидные инструменты с нолевой, если не отрицательной, доходностью? Золота на всех не хватит, оно и так уже побило all time high рекорд 2011 года, к тому же это торговое золото, ХЗ что там с реальным. Понятно, что из-за коронавируса большинству бизнесов пришла Ж разной степени величины, в том числе из топ 500, но пока их кредитные портфели рефинансируются, а госзаказы поступают, они на плаву. Госдолг растёт ударными темпами, но это, похоже, уже мало кого волнует.
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