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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1948194919501951

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.1 5 159
1) дно вже було пройдено
26%
41
2) не нижче 3500
12%
19
3) 3250-3499
4%
6
4) 3000-3249
8%
13
5) 2750-2999
4%
7
6) 2500-2749
4%
7
7) 2250-2499
3%
4
8) 2000-2249
4%
6
9) нижче 2000
35%
56
Всього голосів : 159
Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 22:27

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Все таки у Битфинекса руководство не зря свой хлеб ест, когда через биржу публично конвертировали свои активы в ETH по ценам 140-160 долларов.
Zebra
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Повідомлення Додано: Нед 26 лип, 2020 00:00

Учитывая, что Бутериум 300 взял, дед должен 10к взять как минимум
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Нед 26 лип, 2020 00:24

  phantom_systems написав:
  osafly написав:Думаю что хайп 2017г уже пройден..И на данный момент,альты из топ 50 уже никогда не покажут роста 10-100 иксов.5-6икс,это и так,выше крыши в предверии мирового кризиса

Пока фонду будут накачивать шальными деньгами, кризис не наступит. В этом фундаментальная разница между сегодняшним днём и Великой депрессией: тогда баксы нельзя было печатать без золотого обеспечения, сейчас фиат рисуют без напряга в любых количествах.


Ладно, дам график еще сюда - не надувается фонда даже шальными деньгами, надуваются 10 высокотехнологичных компаний! Все остальное внутри S&P500 (а это лучшие из лучших, между прочим) чахнет, потому что никакой дурак не вложит деньги, даже те, которые государство подарило, в компанию, лишившуюся 1/3 выручки и 2/3 прибыли.

Зображення

Поэтому кризис - реальность, причем не краткосрочная, сколько бы денег ни эмитировал ФРС. Никакие триллионы ликвидности не позволяют поднять ценник производителю даже на баночку йогурта в условиях обвала спроса (а что было бы с этим спросом без прямой поддержки безработных, страшно даже представить).

При всем вышесказанном, крипта - неплохой абсорбент ликвидности, уступающий тем 10 компаниям разве только своими меньшими объемами. Поэтому пока фонда глобально не валится, как это было в марте, крипта может и расти - вообще не исключаю. Но отмечу, что если на биржах США произойдет большая распродажа, что очень возможно, поскольку крупные инвесторы - осторожные ребята, и за фундаментальными факторами следят пристально, то крипта со свистом полетит вниз...
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 26 лип, 2020 01:41

Ещё одна сигнальная транза 0.0001. Раньше это означало сильное движение или глобальную смену тренда. Проверим как оно сейчас будет.
andrein
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Повідомлення Додано: Нед 26 лип, 2020 02:37

FORBES Хотя ралли на фондовых рынках еще продолжается, топ-менеджеры компаний начали активно продавать акции. Продающих инсайдеров сейчас в пять раз больше, чем покупающих. Только дважды за последние 30 лет это соотношение было выше SHARES Почти 1000 топ-менеджеров, обеспокоенных ситуацией на фондовом рынке, продали акции своих компаний с начала июля, пишет Bloomberg со ссылкой на данные аналитической компании The Washington Service. Среди них в том числе гендиректор Morgan Stanley Джеймс Горман и председатель совета директоров UnitedHealth Group Стивен Хемсли
andrein
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Повідомлення Додано: Нед 26 лип, 2020 03:23

  zРадио написав:
  phantom_systems написав:
  osafly написав:Думаю что хайп 2017г уже пройден..И на данный момент,альты из топ 50 уже никогда не покажут роста 10-100 иксов.5-6икс,это и так,выше крыши в предверии мирового кризиса

Пока фонду будут накачивать шальными деньгами, кризис не наступит. В этом фундаментальная разница между сегодняшним днём и Великой депрессией: тогда баксы нельзя было печатать без золотого обеспечения, сейчас фиат рисуют без напряга в любых количествах.


Ладно, дам график еще сюда - не надувается фонда даже шальными деньгами, надуваются 10 высокотехнологичных компаний! Все остальное внутри S&P500 (а это лучшие из лучших, между прочим) чахнет, потому что никакой дурак не вложит деньги, даже те, которые государство подарило, в компанию, лишившуюся 1/3 выручки и 2/3 прибыли.

Зображення

Куда же эти деньги вкладывать, если остальные высоколиквидные инструменты с нолевой, если не отрицательной, доходностью? Золота на всех не хватит, оно и так уже побило all time high рекорд 2011 года, к тому же это торговое золото, ХЗ что там с реальным. Понятно, что из-за коронавируса большинству бизнесов пришла Ж разной степени величины, в том числе из топ 500, но пока их кредитные портфели рефинансируются, а госзаказы поступают, они на плаву. Госдолг растёт ударными темпами, но это, похоже, уже мало кого волнует.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Нед 26 лип, 2020 11:43

  andrein написав:Ещё одна сигнальная транза 0.0001. Раньше это означало сильное движение или глобальную смену тренда. Проверим как оно сейчас будет.


А можно поинтересоваться,где можно информацию по данным транзакциям поглядеть?Ссылкой не поделитесь?Вы насколько помню не раз оказывались правы в предвериях движухи.Можно в личку.Спасибо.
osafly
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Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 13:58

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

пробили и закрепились
Diman
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 14:15

  Zebra написав:Все таки у Битфинекса руководство не зря свой хлеб ест, когда через биржу публично конвертировали свои активы в ETH по ценам 140-160 долларов.


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greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 16:10

  greenozon написав:
  Zebra написав:Все таки у Битфинекса руководство не зря свой хлеб ест, когда через биржу публично конвертировали свои активы в ETH по ценам 140-160 долларов.


здають поцизції біфініки
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когда BUSD станет популярнее USDT ?
J
 
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