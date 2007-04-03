Додано: Нед 26 лип, 2020 00:24

phantom_systems написав: osafly написав: Думаю что хайп 2017г уже пройден..И на данный момент,альты из топ 50 уже никогда не покажут роста 10-100 иксов.5-6икс,это и так,выше крыши в предверии мирового кризиса Думаю что хайп 2017г уже пройден..И на данный момент,альты из топ 50 уже никогда не покажут роста 10-100 иксов.5-6икс,это и так,выше крыши в предверии мирового кризиса

Пока фонду будут накачивать шальными деньгами, кризис не наступит. В этом фундаментальная разница между сегодняшним днём и Великой депрессией: тогда баксы нельзя было печатать без золотого обеспечения, сейчас фиат рисуют без напряга в любых количествах. Пока фонду будут накачивать шальными деньгами, кризис не наступит. В этом фундаментальная разница между сегодняшним днём и Великой депрессией: тогда баксы нельзя было печатать без золотого обеспечения, сейчас фиат рисуют без напряга в любых количествах.

Ладно, дам график еще сюда - не надувается фонда даже шальными деньгами, надуваются 10 высокотехнологичных компаний! Все остальное внутри S&P500 (а это лучшие из лучших, между прочим) чахнет, потому что никакой дурак не вложит деньги, даже те, которые государство подарило, в компанию, лишившуюся 1/3 выручки и 2/3 прибыли.Поэтому кризис - реальность, причем не краткосрочная, сколько бы денег ни эмитировал ФРС. Никакие триллионы ликвидности не позволяют поднять ценник производителю даже на баночку йогурта в условиях обвала спроса (а что было бы с этим спросом без прямой поддержки безработных, страшно даже представить).При всем вышесказанном, крипта - неплохой абсорбент ликвидности, уступающий тем 10 компаниям разве только своими меньшими объемами. Поэтому пока фонда глобально не валится, как это было в марте, крипта может и расти - вообще не исключаю. Но отмечу, что если на биржах США произойдет большая распродажа, что очень возможно, поскольку крупные инвесторы - осторожные ребята, и за фундаментальными факторами следят пристально, то крипта со свистом полетит вниз...