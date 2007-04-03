zРадио написав:При всем вышесказанном, крипта - неплохой абсорбент ликвидности, уступающий тем 10 компаниям разве только своими меньшими объемами.
Совершенно верно.Послушал Герчика после первого провала.Он так и сказал, что высокотехнологичные вниз не пойдут, общее снижение возможно всем индексом за счёт шлака.Ну а крипта по праву приравнивается к высокотехнологичным.Конечно и тут шлака не меньше, даже удивляюсь что очень слабо идут скамы и делистинги.
Пока в крипте проблема, что шлак может и вверх прыгать.Вот берём доги.Прыгнули ХЗ на чём, на короновирусном ролике.Потом обвал.Потом Илон Маск брякнул, что хороши - опять прыгнули.Заипало такое гриптоовно.Счас фундаментально прут Эфир и Кардано.