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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1949195019511952

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.1 5 159
1) дно вже було пройдено
26%
41
2) не нижче 3500
12%
19
3) 3250-3499
4%
6
4) 3000-3249
8%
13
5) 2750-2999
4%
7
6) 2500-2749
4%
7
7) 2250-2499
3%
4
8) 2000-2249
4%
6
9) нижче 2000
35%
56
Всього голосів : 159
Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 16:25

  J написав:
  greenozon написав:
  Zebra написав:Все таки у Битфинекса руководство не зря свой хлеб ест, когда через биржу публично конвертировали свои активы в ETH по ценам 140-160 долларов.


здають поцизції біфініки
бінанс тотальний ММ зараз http://prntscr.com/tp883s

когда BUSD станет популярнее USDT ?

Не станет, скорее USDC
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Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 16:32

Криптошлак (якого 99%) іде під укіс

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Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 17:13

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  zРадио написав:При всем вышесказанном, крипта - неплохой абсорбент ликвидности, уступающий тем 10 компаниям разве только своими меньшими объемами.


Совершенно верно.Послушал Герчика после первого провала.Он так и сказал, что высокотехнологичные вниз не пойдут, общее снижение возможно всем индексом за счёт шлака.Ну а крипта по праву приравнивается к высокотехнологичным.Конечно и тут шлака не меньше, даже удивляюсь что очень слабо идут скамы и делистинги.
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Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 17:16

  greenozon написав:Криптошлак (якого 99%) іде під укіс

http://prntscr.com/tpb3bi

Пока в крипте проблема, что шлак может и вверх прыгать.Вот берём доги.Прыгнули ХЗ на чём, на короновирусном ролике.Потом обвал.Потом Илон Маск брякнул, что хороши - опять прыгнули.Заипало такое гриптоовно.Счас фундаментально прут Эфир и Кардано.
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Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 17:18

  osafly написав:
  andrein написав:Походу сигнальные транзакции снова заработали. В понедельник прошла одна 0.00033333 BTC.Посмотрим докуда дотянут биток.


Так может это транза на падение прошла?Чи на рост? 4 месяца безоткатного роста,пора бы уже заныривать...Многие альты по 3-6 иксов сделали...Сколько можно?


Нытьё слившегося неудачника.Ты график смотришь.Даже если и будет слив. то коррекционный.
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