zРадио написав:При всем вышесказанном, крипта - неплохой абсорбент ликвидности, уступающий тем 10 компаниям разве только своими меньшими объемами.
Совершенно верно.Послушал Герчика после первого провала.Он так и сказал, что высокотехнологичные вниз не пойдут, общее снижение возможно всем индексом за счёт шлака.Ну а крипта по праву приравнивается к высокотехнологичным.Конечно и тут шлака не меньше, даже удивляюсь что очень слабо идут скамы и делистинги.
Пока в крипте проблема, что шлак может и вверх прыгать.Вот берём доги.Прыгнули ХЗ на чём, на короновирусном ролике.Потом обвал.Потом Илон Маск брякнул, что хороши - опять прыгнули.Заипало такое гриптоовно.Счас фундаментально прут Эфир и Кардано.
andrein написав:Походу сигнальные транзакции снова заработали. В понедельник прошла одна 0.00033333 BTC.Посмотрим докуда дотянут биток.
Так может это транза на падение прошла?Чи на рост? 4 месяца безоткатного роста,пора бы уже заныривать...Многие альты по 3-6 иксов сделали...Сколько можно?
Нытьё слившегося неудачника.Ты график смотришь.Даже если и будет слив. то коррекционный.
Ты б меньше пиз...л бы и был бы нормальным,уважаемым человеком...лучше научился бы с людьми нормальным языком разговаривать,а не строчить свои никчемные трактаты и размышления ни о чем..Тебя вообще еб... кто чего когда слил и когда снова зашел в рынок?? Я с тобой разговаравал,или у тебя спрашивал?? Затычка в каждой дырке.Пошла манера хитрож.. молчунам по своим сделкам бросать ...овно на вентилятор,забрызгивая тех,кто писал тут о своих.Я тебе не Казак.Умник хренов.Следи за собой лучше..."Удачник" недоделанный!
airmax78 написав:Какой-то нездоровый рост. Снова начался на выходных, как в старые "добрые" времена. ИМХО - загон.
Нет, все слились в ожидании коррекции в USDT, который крупный капитал напечатал хомячкам аж 10 млрд штук на деньги ФРС. Теперь хомки сидят на биржах со своими USDT и будут смотреть на уходящий поезд/ракету. Когда биток начнет приближаться к 20к, а эфир к 500-600, они начнут запрыгивать обратно. Ну история повторится как обычно, сами знаете.