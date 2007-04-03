Додано: Пон 27 лип, 2020 22:19

Кучинелли написав: osafly

Ну шо знаток аглицкого.как я тебя уделал Нужно спокойно расставаться с деньгами. а ты нервиничаешь.так ещё больше потеряешь.Нюхай наш шашлычёк издалека в своей песочнице. Ну шо знаток аглицкого.как я тебя уделалНужно спокойно расставаться с деньгами. а ты нервиничаешь.так ещё больше потеряешь.Нюхай наш шашлычёк издалека в своей песочнице.

Знаешь,когда ты еще первый раз начал буксовать,обозвав меня негодяем(незнакомого на тот момент человека даже по форуму) якобы за то,что кто то под таким же ником на бирже БТС спрашивал о каком то вопросе в чате,хотя это был и не я вовсе и той биржей не пользуюсь практически вообще и не имею таких же ников как здесь,я сразу понял что ты шизофрейник....не ради оскорбления это пишу,а просто ради констатации факта.Теперь,лишь только убеждаюсь в этом.Придумал себе версию и прешся...сам с себя.Я спокоен как слон.Мне за державу обидно...пока в ней сплошь да рядом такие вот неадекваты,не будет жизни здесь никому.Больной человек,что взять.Не позорился бы...Зарабатываешь на крипте-выдели толику,полечи голову...Избавься от фобий,сделай клизму на крайний случай-это бесплатно.Пусть с тебя все выйдет,не разбрызгивай это как скунс на каждом углу..