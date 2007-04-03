Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 27 лип, 2020 21:11
airmax78 написав:
Какой-то нездоровый рост. Снова начался на выходных, как в старые "добрые" времена. ИМХО - загон.
трендовая около 10900. на ней нужно решить теперь куды дальше
Кучинелли
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Додано: Пон 27 лип, 2020 22:19
Кучинелли написав: osafly
Ну шо знаток аглицкого.как я тебя уделал
Нужно спокойно расставаться с деньгами. а ты нервиничаешь.так ещё больше потеряешь.Нюхай наш шашлычёк издалека в своей песочнице.
Знаешь,когда ты еще первый раз начал буксовать,обозвав меня негодяем(незнакомого на тот момент человека даже по форуму) якобы за то,что кто то под таким же ником на бирже БТС спрашивал о каком то вопросе в чате,хотя это был и не я вовсе и той биржей не пользуюсь практически вообще и не имею таких же ников как здесь,я сразу понял что ты шизофрейник....не ради оскорбления это пишу,а просто ради констатации факта.Теперь,лишь только убеждаюсь в этом.Придумал себе версию и прешся...сам с себя.Я спокоен как слон.Мне за державу обидно...пока в ней сплошь да рядом такие вот неадекваты,не будет жизни здесь никому.Больной человек,что взять.Не позорился бы...Зарабатываешь на крипте-выдели толику,полечи голову...Избавься от фобий,сделай клизму на крайний случай-это бесплатно.Пусть с тебя все выйдет,не разбрызгивай это как скунс на каждом углу..
osafly
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Додано: Пон 27 лип, 2020 23:12
osafly написав: andrein написав:
Ещё одна сигнальная транза 0.0001. Раньше это означало сильное движение или глобальную смену тренда. Проверим как оно сейчас будет.
А можно поинтересоваться,где можно информацию по данным транзакциям поглядеть?Ссылкой не поделитесь?Вы насколько помню не раз оказывались правы в предвериях движухи.Можно в личку.Спасибо.
Тут смотрю этот пейджер
https://www.blockchain.com/btc/address/ ... rHGW9sb6uF
andrein
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Додано: Пон 27 лип, 2020 23:43
andrein написав: osafly написав: andrein написав:
Ещё одна сигнальная транза 0.0001. Раньше это означало сильное движение или глобальную смену тренда. Проверим как оно сейчас будет.
А можно поинтересоваться,где можно информацию по данным транзакциям поглядеть?Ссылкой не поделитесь?Вы насколько помню не раз оказывались правы в предвериях движухи.Можно в личку.Спасибо.
Тут смотрю этот пейджер
https://www.blockchain.com/btc/address/ ... rHGW9sb6uF
Спасибо.Там оказывается,целая "пачка" транзакций по 0.0001 И Вы снова оказались правы,на счет сигнала
osafly
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Додано: Пон 27 лип, 2020 23:52
https://etherscan.io/address/0x742d35cc ... #analytics
Битфинекс красавчики. Почти 4 млн штучек эфира на холодном кошельке.
Zebra
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Додано: Пон 27 лип, 2020 23:55
osafly написав:
Спасибо.Там оказывается,целая "пачка" транзакций по 0.0001 И Вы снова оказались правы,на счет сигнала
На все крупные кошельки рассылается.
Можно также следить по холодным кошелькам бирж, например:
https://bitinfocharts.com/ru/bitcoin/wa ... coldwallet
Zebra
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Додано: Вів 28 лип, 2020 01:01
Ликвидация депозита 330 тысяч долларов (плече 5х)
Ликвидация депозита в ~ 800-900 тысяч долларов (плече где то 3.3х)
Zebra
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Додано: Вів 28 лип, 2020 03:05
Кучинелли написав: airmax78 написав:
Какой-то нездоровый рост. Снова начался на выходных, как в старые "добрые" времена. ИМХО - загон.
трендовая около 10900. на ней нужно решить теперь куды дальше
закриття вище 11к, вирішено?
TylerTruman_
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