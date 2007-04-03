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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1951195219531954

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.1 5 159
1) дно вже було пройдено
26%
41
2) не нижче 3500
12%
19
3) 3250-3499
4%
6
4) 3000-3249
8%
13
5) 2750-2999
4%
7
6) 2500-2749
4%
7
7) 2250-2499
3%
4
8) 2000-2249
4%
6
9) нижче 2000
35%
56
Всього голосів : 159
Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 14:02

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Тезера еще 240 млн сделали. Итого 10,4 млрд.
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 14:12

  Кучинелли написав:osafly

Детка, чё ты расплакался.вытри сопли. :)


Скунс,ты лучше выпей лоперамид от поноса и галопередол от шизофрении,да подотри попку бомажкой,а то некрасиво обос..... ходить.И штаны почаще меняй,"гений криптоанализа"
osafly
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Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 14:14

  Zebra написав:Тезера еще 240 млн сделали. Итого 10,4 млрд.


Сейчас Дрочинелли выпустит на эту тему свой новый опус и релиз,если выше 10900-то будет 11000, а если гэп на 9600-значит будет 9600 :mrgreen:
osafly
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Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 14:27

  osafly написав:
  Кучинелли написав:osafly

Детка, чё ты расплакался.вытри сопли. :)


Скунс,ты лучше выпей лоперамид от поноса и галопередол от шизофрении,да подотри попку бомажкой,а то некрасиво обос..... ходить.И штаны почаще меняй,"гений криптоанализа"


Мужики, ну что на вас нашло?? Интересно читать вас обоих!
Но, блин... Уважайте друг друга и окружающих, что-ли?..
:|
sleazy
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 15:18

  sleazy написав:
  osafly написав:
  Кучинелли написав:osafly

Детка, чё ты расплакался.вытри сопли. :)


Скунс,ты лучше выпей лоперамид от поноса и галопередол от шизофрении,да подотри попку бомажкой,а то некрасиво обос..... ходить.И штаны почаще меняй,"гений криптоанализа"


Мужики, ну что на вас нашло?? Интересно читать вас обоих!
Но, блин... Уважайте друг друга и окружающих, что-ли?..
:|


Вы правы.Извините.Я лично больше не буду на этого больного му..ка обращать внимания.
osafly
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