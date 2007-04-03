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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 28 лип, 2020 14:02
Тезера еще 240 млн сделали. Итого 10,4 млрд.
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Додано: Вів 28 лип, 2020 14:27
osafly написав: Кучинелли написав:osafly
Детка, чё ты расплакался.вытри сопли.
Скунс,ты лучше выпей лоперамид от поноса и галопередол от шизофрении,да подотри попку бомажкой,а то некрасиво обос..... ходить.И штаны почаще меняй,"гений криптоанализа"
Мужики, ну что на вас нашло?? Интересно читать вас обоих!
Но, блин... Уважайте друг друга и окружающих, что-ли?..
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sleazy
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Додано: Вів 28 лип, 2020 15:18
sleazy написав: osafly написав: Кучинелли написав:osafly
Детка, чё ты расплакался.вытри сопли.
Скунс,ты лучше выпей лоперамид от поноса и галопередол от шизофрении,да подотри попку бомажкой,а то некрасиво обос..... ходить.И штаны почаще меняй,"гений криптоанализа"
Мужики, ну что на вас нашло?? Интересно читать вас обоих!
Но, блин... Уважайте друг друга и окружающих, что-ли?..
Вы правы.Извините.Я лично больше не буду на этого больного му..ка обращать внимания.
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osafly
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