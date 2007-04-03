Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 28 лип, 2020 14:02
Тезера еще 240 млн сделали. Итого 10,4 млрд.
Zebra
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Додано: Вів 28 лип, 2020 14:27
osafly написав: Кучинелли написав: osafly
Детка, чё ты расплакался.вытри сопли.
Скунс,ты лучше выпей лоперамид от поноса и галопередол от шизофрении,да подотри попку бомажкой,а то некрасиво обос..... ходить.И штаны почаще меняй,"гений криптоанализа"
Мужики, ну что на вас нашло?? Интересно читать вас обоих!
Но, блин... Уважайте друг друга и окружающих, что-ли?..
sleazy
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Додано: Вів 28 лип, 2020 15:18
sleazy написав:
Мужики, ну что на вас нашло?? Интересно читать вас обоих!
Но, блин... Уважайте друг друга и окружающих, что-ли?..
Вы правы.Извините.Я лично больше не буду на этого больного му..ка обращать внимания.
osafly
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Додано: Вів 28 лип, 2020 16:11
Кучинелли написав:
Пока в крипте проблема, что шлак может и вверх прыгать.Вот берём доги.Прыгнули ХЗ на чём, на короновирусном ролике.Потом обвал.Потом Илон Маск брякнул, что хороши - опять прыгнули.Заипало такое гриптоовно.Счас фундаментально прут Эфир и Кардано.
Самое время и BCH сходить в горы. Застоялся он ИМХО. Для начала на 480.
lrs7719
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Додано: Вів 28 лип, 2020 16:51
Zebra написав:
Тезера еще 240 млн сделали. Итого 10,4 млрд.
тут кажуть, що біток сквізанув на слабкому баксові
https://www.coindesk.com/first-mover-do ... ed-bitcoin
... хибний пробій трикутника, чи ціль 20к все як по ТА-методичці (ріст +85% від 10,9к)?
Востаннє редагувалось
TylerTruman_
в Вів 28 лип, 2020 16:55, всього редагувалось 2 разів.
TylerTruman_
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Додано: Вів 28 лип, 2020 17:29
TylerTruman_ написав: Zebra написав:
Тезера еще 240 млн сделали. Итого 10,4 млрд.
тут кажуть, що біток сквізанув на слабкому баксові
https://www.coindesk.com/first-mover-do ... ed-bitcoin
... хибний пробій трикутника, чи ціль 20к все як по ТА-методичці (ріст +85% від 10,9к)?
Якщо золото оновило свій максимум на ліквідності від ФРС, то оновлення хаїв бітком - питання часу, враховуючи, що Тезер постійно друкують.
Zebra
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