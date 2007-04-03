Пока в крипте проблема, что шлак может и вверх прыгать.Вот берём доги.Прыгнули ХЗ на чём, на короновирусном ролике.Потом обвал.Потом Илон Маск брякнул, что хороши - опять прыгнули.Заипало такое гриптоовно.Счас фундаментально прут Эфир и Кардано.
Самое время и BCH сходить в горы. Застоялся он ИМХО. Для начала на 480.
Пока в крипте проблема, что шлак может и вверх прыгать.Вот берём доги.Прыгнули ХЗ на чём, на короновирусном ролике.Потом обвал.Потом Илон Маск брякнул, что хороши - опять прыгнули.Заипало такое гриптоовно.Счас фундаментально прут Эфир и Кардано.
Самое время и BCH сходить в горы. Застоялся он ИМХО. Для начала на 480.
тре, щоб кєша був грейт егейн, тобто 1,5-2 рази дорожчий за бутеріум
sleazy написав:Мужики, ну что на вас нашло?? Интересно читать вас обоих!Но, блин... Уважайте друг друга и окружающих, что-ли?..
Разве ты не понимаешь. что тупого нужно ставить на место.я его так поимел. что он не может успокоиться никак.у него рост 4 месяца...а то что от 10500 половину времени не рост а коррекция этот тупарь не понимает.и блогеры типа Кати для него ничего.ну воно тупэ совсеми учиться не хочет и не может за ограниченностью башки.