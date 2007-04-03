RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Криптовалюты ,
рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1952195319541955>

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.1 5 159
1) дно вже було пройдено
26%
41
2) не нижче 3500
12%
19
3) 3250-3499
4%
6
4) 3000-3249
8%
13
5) 2750-2999
4%
7
6) 2500-2749
4%
7
7) 2250-2499
3%
4
8) 2000-2249
4%
6
9) нижче 2000
35%
56
Всього голосів : 159
Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 14:02

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Тезера еще 240 млн сделали. Итого 10,4 млрд.
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8720
З нами з: 21.09.12
Подякував: 953 раз.
Подякували: 1426 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 14:12

  Кучинелли написав:osafly

Детка, чё ты расплакался.вытри сопли. :)


Скунс,ты лучше выпей лоперамид от поноса и галопередол от шизофрении,да подотри попку бомажкой,а то некрасиво обос..... ходить.И штаны почаще меняй,"гений криптоанализа"
osafly
Аватар користувача
 
Повідомлень: 560
З нами з: 29.05.14
Подякував: 23 раз.
Подякували: 46 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 14:14

  Zebra написав:Тезера еще 240 млн сделали. Итого 10,4 млрд.


Сейчас Дрочинелли выпустит на эту тему свой новый опус и релиз,если выше 10900-то будет 11000, а если гэп на 9600-значит будет 9600 :mrgreen:
osafly
Аватар користувача
 
Повідомлень: 560
З нами з: 29.05.14
Подякував: 23 раз.
Подякували: 46 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 14:27

  osafly написав:
  Кучинелли написав:osafly

Детка, чё ты расплакался.вытри сопли. :)


Скунс,ты лучше выпей лоперамид от поноса и галопередол от шизофрении,да подотри попку бомажкой,а то некрасиво обос..... ходить.И штаны почаще меняй,"гений криптоанализа"


Мужики, ну что на вас нашло?? Интересно читать вас обоих!
Но, блин... Уважайте друг друга и окружающих, что-ли?..
:|
sleazy
 
Повідомлень: 417
З нами з: 24.05.11
Подякував: 1576 раз.
Подякували: 209 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 15:18

  sleazy написав:
Мужики, ну что на вас нашло?? Интересно читать вас обоих!
Но, блин... Уважайте друг друга и окружающих, что-ли?..
:|


Вы правы.Извините.Я лично больше не буду на этого больного му..ка обращать внимания.
osafly
Аватар користувача
 
Повідомлень: 560
З нами з: 29.05.14
Подякував: 23 раз.
Подякували: 46 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 16:11

  Кучинелли написав:
  greenozon написав:Криптошлак (якого 99%) іде під укіс

http://prntscr.com/tpb3bi

Пока в крипте проблема, что шлак может и вверх прыгать.Вот берём доги.Прыгнули ХЗ на чём, на короновирусном ролике.Потом обвал.Потом Илон Маск брякнул, что хороши - опять прыгнули.Заипало такое гриптоовно.Счас фундаментально прут Эфир и Кардано.


Самое время и BCH сходить в горы. Застоялся он ИМХО. Для начала на 480.
lrs7719
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1852
З нами з: 13.07.16
Подякував: 331 раз.
Подякували: 403 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 16:51

  Zebra написав:Тезера еще 240 млн сделали. Итого 10,4 млрд.

тут кажуть, що біток сквізанув на слабкому баксові https://www.coindesk.com/first-mover-do ... ed-bitcoin

... хибний пробій трикутника, чи ціль 20к все як по ТА-методичці (ріст +85% від 10,9к)? :roll:
Востаннє редагувалось TylerTruman_ в Вів 28 лип, 2020 16:55, всього редагувалось 2 разів.
TylerTruman_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 955
З нами з: 11.06.15
Подякував: 10 раз.
Подякували: 161 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 16:53

  lrs7719 написав:
  Кучинелли написав:
  greenozon написав:Криптошлак (якого 99%) іде під укіс

http://prntscr.com/tpb3bi

Пока в крипте проблема, что шлак может и вверх прыгать.Вот берём доги.Прыгнули ХЗ на чём, на короновирусном ролике.Потом обвал.Потом Илон Маск брякнул, что хороши - опять прыгнули.Заипало такое гриптоовно.Счас фундаментально прут Эфир и Кардано.


Самое время и BCH сходить в горы. Застоялся он ИМХО. Для начала на 480.

тре, щоб кєша був грейт егейн, тобто 1,5-2 рази дорожчий за бутеріум :mrgreen:
TylerTruman_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 955
З нами з: 11.06.15
Подякував: 10 раз.
Подякували: 161 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 17:29

  TylerTruman_ написав:
  Zebra написав:Тезера еще 240 млн сделали. Итого 10,4 млрд.

тут кажуть, що біток сквізанув на слабкому баксові https://www.coindesk.com/first-mover-do ... ed-bitcoin

... хибний пробій трикутника, чи ціль 20к все як по ТА-методичці (ріст +85% від 10,9к)? :roll:

Якщо золото оновило свій максимум на ліквідності від ФРС, то оновлення хаїв бітком - питання часу, враховуючи, що Тезер постійно друкують.
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8720
З нами з: 21.09.12
Подякував: 953 раз.
Подякували: 1426 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 19:00

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  sleazy написав:Мужики, ну что на вас нашло?? Интересно читать вас обоих!Но, блин... Уважайте друг друга и окружающих, что-ли?..

Разве ты не понимаешь. что тупого нужно ставить на место.я его так поимел. что он не может успокоиться никак.у него рост 4 месяца...а то что от 10500 половину времени не рост а коррекция этот тупарь не понимает.и блогеры типа Кати для него ничего.ну воно тупэ совсеми учиться не хочет и не может за ограниченностью башки.
Кучинелли
Аватар користувача
 
Повідомлень: 318
З нами з: 30.11.17
Подякував: 93 раз.
Подякували: 83 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1952195319541955>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Expert100500, Zebra і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в контексте ДС 1 ... 6097, 6098, 6099
дядя Caша » Вів 03 кві, 2007 11:53
60985 191339300
Переглянути останнє повідомлення
Вів 28 лип, 2020 19:51
Долярчик
Валютный рынок в мире 1 ... 708, 709, 710
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7093 1604466
Переглянути останнє повідомлення
Вів 28 лип, 2020 15:38
ЛОБ
Наличный (Готівковий) рынок валют 1, 2, 3, 4
Модератор » Пон 29 сер, 2016 16:08
38 48713
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 сер, 2017 17:17
Оранжевое настроение

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.