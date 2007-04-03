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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1952195319541955

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.1 5 159
1) дно вже було пройдено
26%
41
2) не нижче 3500
12%
19
3) 3250-3499
4%
6
4) 3000-3249
8%
13
5) 2750-2999
4%
7
6) 2500-2749
4%
7
7) 2250-2499
3%
4
8) 2000-2249
4%
6
9) нижче 2000
35%
56
Всього голосів : 159
Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 19:04

  TylerTruman_ написав:
  lrs7719 написав:Самое время и BCH сходить в горы. Застоялся он ИМХО. Для начала на 480.

тре, щоб кєша був грейт егейн, тобто 1,5-2 рази дорожчий за бутеріум :mrgreen:


Ну по кеше движ пошёл.Небольшой пока но долгожданный.За последние сутки он один из лидеров роста.480 рановато пока.После 300 цель на 350.Но тут будет важно что мы имеем - или коррекцию от падения с 500 или новый пятиволновик роста.В первом сл 350 может быть и усё.Это если биток зачахнет.А если биток не остановится, точнее будет расти или флетить, то кеша тогда уже может идти...вау. ну очень далеко - 450 - 600 - 750 - 900 - 1200 - 1700.
ПС у кеши 1августа день рождения 3годика.Может Вер решит и пропампить.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 19:19

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Тезер 10,5 млрд. Печатный станок и до крипты добрался.
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 19:24

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Не продавайте монеты, даже, если будет откат или просадка - это 2017 год повторение. Оно так будет до зимы расти пока биток не сходит на ретест 20к, эфир на 500-600, BCH - $1000 и т.д.
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 19:36

  Zebra написав:Не продавайте монеты, даже, если будет откат или просадка - это 2017 год повторение. Оно так будет до зимы расти пока биток не сходит на ретест 20к, эфир на 500-600, BCH - $1000 и т.д.

А сам в крипте? слабо лонгануть до 20к?))
OptiX
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 19:39

  OptiX написав:
  Zebra написав:Не продавайте монеты, даже, если будет откат или просадка - это 2017 год повторение. Оно так будет до зимы расти пока биток не сходит на ретест 20к, эфир на 500-600, BCH - $1000 и т.д.

А сам в крипте? слабо лонгануть до 20к?))

С 2017 года мой основной метод заработка - это скальпинг, монеты никогда не держал :mrgreen:
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 19:47

  Zebra написав:Не продавайте монеты, даже, если будет откат или просадка - это 2017 год повторение. Оно так будет до зимы расти пока биток не сходит на ретест 20к, эфир на 500-600, BCH - $1000 и т.д.


Да не будет осенью никакого чуда...А если шарахнет кризис,о котором все только и пишут и ждут,то полетит крипта кубарем вниз...Если и случится о чем пишете,то остался максимум август.Все должно произойти гораздо быстрее,чем эти сопли до зимы...Рост 4 месяца,чтобы там всякие дрочеры не писали о каких то коррекциях... в 500-600$ С конца марта как начало рости,так и ростет,с перерывами на флэт.Не говоря уже об альте,та же Кардано с 0.02(+-) до 0.14,не говоря о других монетах.Мне интересно увидеть тех,кто будет покупать Кэш по 1000 баков....Сдается,таких ортодоксов больше не найти.
osafly
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Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 19:48

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  Zebra написав:...эфир на 500-600, BCH - $1000 и т.д.

А Рипла куды сходит?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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