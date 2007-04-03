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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 28 лип, 2020 19:04
TylerTruman_ написав: lrs7719 написав:
Самое время и BCH сходить в горы. Застоялся он ИМХО. Для начала на 480.
тре, щоб кєша був грейт егейн, тобто 1,5-2 рази дорожчий за бутеріум
Ну по кеше движ пошёл.Небольшой пока но долгожданный.За последние сутки он один из лидеров роста.480 рановато пока.После 300 цель на 350.Но тут будет важно что мы имеем - или коррекцию от падения с 500 или новый пятиволновик роста.В первом сл 350 может быть и усё.Это если биток зачахнет.А если биток не остановится, точнее будет расти или флетить, то кеша тогда уже может идти...вау. ну очень далеко - 450 - 600 - 750 - 900 - 1200 - 1700.
ПС у кеши 1августа день рождения 3годика.Может Вер решит и пропампить.
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Додано: Вів 28 лип, 2020 19:19
Тезер 10,5 млрд. Печатный станок и до крипты добрался.
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Zebra
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Додано: Вів 28 лип, 2020 19:24
Не продавайте монеты, даже, если будет откат или просадка - это 2017 год повторение. Оно так будет до зимы расти пока биток не сходит на ретест 20к, эфир на 500-600, BCH - $1000 и т.д.
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Додано: Вів 28 лип, 2020 19:36
Zebra написав:
Не продавайте монеты, даже, если будет откат или просадка - это 2017 год повторение. Оно так будет до зимы расти пока биток не сходит на ретест 20к, эфир на 500-600, BCH - $1000 и т.д.
А сам в крипте? слабо лонгануть до 20к?))
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OptiX
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Додано: Вів 28 лип, 2020 19:39
OptiX написав: Zebra написав:
Не продавайте монеты, даже, если будет откат или просадка - это 2017 год повторение. Оно так будет до зимы расти пока биток не сходит на ретест 20к, эфир на 500-600, BCH - $1000 и т.д.
А сам в крипте? слабо лонгануть до 20к?))
С 2017 года мой основной метод заработка - это скальпинг, монеты никогда не держал
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Zebra
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Додано: Вів 28 лип, 2020 19:47
Zebra написав:
Не продавайте монеты, даже, если будет откат или просадка - это 2017 год повторение. Оно так будет до зимы расти пока биток не сходит на ретест 20к, эфир на 500-600, BCH - $1000 и т.д.
Да не будет осенью никакого чуда...А если шарахнет кризис,о котором все только и пишут и ждут,то полетит крипта кубарем вниз...Если и случится о чем пишете,то остался максимум август.Все должно произойти гораздо быстрее,чем эти сопли до зимы...Рост 4 месяца,чтобы там всякие дрочеры не писали о каких то коррекциях... в 500-600$ С конца марта как начало рости,так и ростет,с перерывами на флэт.Не говоря уже об альте,та же Кардано с 0.02(+-) до 0.14,не говоря о других монетах.Мне интересно увидеть тех,кто будет покупать Кэш по 1000 баков....Сдается,таких ортодоксов больше не найти.
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osafly
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Додано: Вів 28 лип, 2020 19:48
Zebra написав:
...эфир на 500-600, BCH - $1000 и т.д.
А Рипла куды сходит?
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Вів 28 лип, 2020 19:55
clientage написав: Zebra написав:
...эфир на 500-600, BCH - $1000 и т.д.
А Рипла куды сходит?
рипла скам, обнуление
а все потому, что это раздутая компания с топ-менеджерами, офисами, персоналом и т.д., и на это ежемесячно нужны миллионы долларов - сокращение штата вызовет еще большую распродажу монеты на страхах, а значит сколько бы монета не стоила, ее будут пускать в оборот в достаточном количестве, для поддержания штанов - и замкнутый круг получается, чем ниже она стоит, тем больше монет требуется продавать компании, чтоб содержать себя
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Zebra
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Додано: Вів 28 лип, 2020 20:21
Zebra написав:
рипла скам, обнуление
чет мне виделось, шо если деда на 20К загонят, то рипла точно на 0.5 сходит
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Вів 28 лип, 2020 20:48
clientage написав: Zebra написав:
рипла скам, обнуление
чет мне виделось, шо если деда на 20К загонят, то рипла точно на 0.5 сходит
на 0.4 сходит, если так, выше нет
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Zebra
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