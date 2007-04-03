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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1953195419551956

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.1 5 159
1) дно вже було пройдено
26%
41
2) не нижче 3500
12%
19
3) 3250-3499
4%
6
4) 3000-3249
8%
13
5) 2750-2999
4%
7
6) 2500-2749
4%
7
7) 2250-2499
3%
4
8) 2000-2249
4%
6
9) нижче 2000
35%
56
Всього голосів : 159
Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 21:08

  Zebra написав:Не продавайте монеты, даже, если будет откат или просадка - это 2017 год повторение. Оно так будет до зимы расти пока биток не сходит на ретест 20к, эфир на 500-600, BCH - $1000 и т.д.

Так на просадке самое оно выкупить. Ниже 9к не вышло, но ниже 10к ещё можем вернуться.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 21:10

  Zebra написав:
  clientage написав:
  Zebra написав:рипла скам, обнуление

чет мне виделось, шо если деда на 20К загонят, то рипла точно на 0.5 сходит :)

на 0.4 сходит, если так, выше нет


А может и до 0,3-0,35. Риппл на сегодня - наименее волатильная монета из числа не-стейблов. Он может, конечно, полететь, но только в двух случаях - либо на мега-новостях о его имплементации в "бутиковую" экономику (типа классических банков), либо когда на крипторынке уже совсем некуда будет заливать ликвидность (вспоминаем памп 2017-го и января 2018-го - риппл-рокета была самой-самой последней).

PS: лично я временно о риппле забыл и буду ходлить в ожидании того самого момента избытка ликвидности на рынке - вероятно, он будет, как и в прошлой раз, где-то на периоде 10-20 месяцев от халвинга битка)
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 21:12

  Zebra написав:Не продавайте монеты, даже, если будет откат или просадка - это 2017 год повторение. Оно так будет до зимы расти пока биток не сходит на ретест 20к, эфир на 500-600, BCH - $1000 и т.д.

Наврядли за 3 года родилось столько туземунер-холдеров, чтобы повторился хайп 2017-го года. До 14К ещё могут дотянуть биток. Вообще-то вяло как-то рынок в гору идёт. Нет драйва.
andrein
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Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 21:20

  phantom_systems написав:
  Zebra написав:Не продавайте монеты, даже, если будет откат или просадка - это 2017 год повторение. Оно так будет до зимы расти пока биток не сходит на ретест 20к, эфир на 500-600, BCH - $1000 и т.д.

Так на просадке самое оно выкупить. Ниже 9к не вышло, но ниже 10к ещё можем вернуться.

Я ж о чем и говорю - продажа на полпути, в надежде поймать просадку оборачивается утратой актива. Тут большинство слилось, начиная от airmax.
Если золото обновило историческую вершину - тогда FOMO по биткоину только начинается.
Zebra
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