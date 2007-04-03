Додано: Вів 28 лип, 2020 22:32

Сейчас доходность с одного топового асика (70 Тх/с, 2,8 кВт) на укр. розетке около 3 $ в сутки. Т.е. мало кто захочет покупать эти обогреватели. Чтобы у Битмайна были нормальные продажи, цену битка нужно повысить. Но при 20К за биток в сеть включатся все устаревшие асики и доходность останется на месте, т.е. продаж не будет. В такой ситуации нужно или придумать новые асики, которые дадут нужную доходность без существенного повышения цены битка или по тихому сворачиваться распродавая то что еще есть на складах и в майнинг-ангарах.

Легко может получиться так, что биток уже не увидит пампов как в 2017.

Походу АМД и Нвидия , просчитали такой расклад и вовремя придумали Бутериум, в котором происходит регулярный отвал старых видеокарт из майнинга от нехватки памяти.