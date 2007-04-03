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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 28 лип, 2020 21:08
Zebra написав:
Не продавайте монеты, даже, если будет откат или просадка - это 2017 год повторение. Оно так будет до зимы расти пока биток не сходит на ретест 20к, эфир на 500-600, BCH - $1000 и т.д.
Так на просадке самое оно выкупить. Ниже 9к не вышло, но ниже 10к ещё можем вернуться.
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Додано: Вів 28 лип, 2020 21:10
Zebra написав: clientage написав: Zebra написав:
рипла скам, обнуление
чет мне виделось, шо если деда на 20К загонят, то рипла точно на 0.5 сходит
на 0.4 сходит, если так, выше нет
А может и до 0,3-0,35. Риппл на сегодня - наименее волатильная монета из числа не-стейблов. Он может, конечно, полететь, но только в двух случаях - либо на мега-новостях о его имплементации в "бутиковую" экономику (типа классических банков), либо когда на крипторынке уже совсем некуда будет заливать ликвидность (вспоминаем памп 2017-го и января 2018-го - риппл-рокета была самой-самой последней).
PS: лично я временно о риппле забыл и буду ходлить в ожидании того самого момента избытка ликвидности на рынке - вероятно, он будет, как и в прошлой раз, где-то на периоде 10-20 месяцев от халвинга битка)
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Додано: Вів 28 лип, 2020 21:12
Zebra написав:
Не продавайте монеты, даже, если будет откат или просадка - это 2017 год повторение. Оно так будет до зимы расти пока биток не сходит на ретест 20к, эфир на 500-600, BCH - $1000 и т.д.
Наврядли за 3 года родилось столько туземунер-холдеров, чтобы повторился хайп 2017-го года. До 14К ещё могут дотянуть биток. Вообще-то вяло как-то рынок в гору идёт. Нет драйва.
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Додано: Вів 28 лип, 2020 21:20
phantom_systems написав: Zebra написав:
Не продавайте монеты, даже, если будет откат или просадка - это 2017 год повторение. Оно так будет до зимы расти пока биток не сходит на ретест 20к, эфир на 500-600, BCH - $1000 и т.д.
Так на просадке самое оно выкупить. Ниже 9к не вышло, но ниже 10к ещё можем вернуться.
Я ж о чем и говорю - продажа на полпути, в надежде поймать просадку оборачивается утратой актива. Тут большинство слилось, начиная от airmax.
Если золото обновило историческую вершину - тогда FOMO по биткоину только начинается.
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Додано: Вів 28 лип, 2020 21:24
andrein написав: Zebra написав:
Не продавайте монеты, даже, если будет откат или просадка - это 2017 год повторение. Оно так будет до зимы расти пока биток не сходит на ретест 20к, эфир на 500-600, BCH - $1000 и т.д.
Наврядли за 3 года родилось столько туземунер-холдеров, чтобы повторился хайп 2017-го года. До 14К ещё могут дотянуть биток. Вообще-то вяло как-то рынок в гору идёт. Нет драйва.
Хорошо идет, классика bump & run.
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Додано: Вів 28 лип, 2020 22:32
Сейчас доходность с одного топового асика (70 Тх/с, 2,8 кВт) на укр. розетке около 3 $ в сутки. Т.е. мало кто захочет покупать эти обогреватели. Чтобы у Битмайна были нормальные продажи, цену битка нужно повысить. Но при 20К за биток в сеть включатся все устаревшие асики и доходность останется на месте, т.е. продаж не будет. В такой ситуации нужно или придумать новые асики, которые дадут нужную доходность без существенного повышения цены битка или по тихому сворачиваться распродавая то что еще есть на складах и в майнинг-ангарах.
Легко может получиться так, что биток уже не увидит пампов как в 2017.
Походу АМД и Нвидия , просчитали такой расклад и вовремя придумали Бутериум, в котором происходит регулярный отвал старых видеокарт из майнинга от нехватки памяти.
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andrein
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Додано: Вів 28 лип, 2020 23:35
Zebra написав: phantom_systems написав: Zebra написав:
Не продавайте монеты, даже, если будет откат или просадка - это 2017 год повторение. Оно так будет до зимы расти пока биток не сходит на ретест 20к, эфир на 500-600, BCH - $1000 и т.д.
Так на просадке самое оно выкупить. Ниже 9к не вышло, но ниже 10к ещё можем вернуться.
Я ж о чем и говорю - продажа на полпути, в надежде поймать просадку оборачивается утратой актива. Тут большинство слилось, начиная от airmax.
Если золото обновило историческую вершину - тогда FOMO по биткоину только начинается.
Вопрос лишь в размере просадки. Многие хотят перезайти в пол-цены, почти как на мартовском сливе, но такого больше не будет в этом году. 10%-15% откат перед дальнейшим ростом вполне нормально. В 2017 таких волн много было.
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