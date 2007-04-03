Додано: Сер 29 лип, 2020 13:26

Статья из The Economist за ноябрь 17г.



СКАЗ О ВЗЛЕТЕ И ПАДЕНИИ СВОБОДЫ ПОКУПКИ И ПРОДАЖИ.

Уверен, что все, что удерживает криптовалюты от взрывообразного роста, на фоне которого нынешний размах их пузыря сущее ничто - это устойчивость и авторитет классической банковской системы. Пока устойчивость сохраняется, то имеется возможность планомерного введения криптовалют в обыденную практику, в жизнедеятельность государств и мировых рынков ради постепенного устранения наличных денег, старых валют и размывание государств. Крипта – это революция, что должна быть медленной.

Но десятилетие мер по борьбе с риском рецессии породили пузыри, которые уже невозможно наращивать далее, и взрыв которых при скором кризисе не преодолеть заливанием ликвидностью. Это создаст крупные проблемы у банков, нацвалют и старых направлений инвестиций и сбережений. Это даст революцию крипты, но молниеносную.

Криптовалюты с самого начала кризиса станут тем активом, в который будут бежать и бежать, а стоимость его будет расти и расти, то есть активом сугубо спекулятивным по отношению к неустойчивому миру фиатных валют. Массовый рост крипты устранит всякие ориентиры касательно ее реальной ценности, поэтому волатильность будет тут и там обваливать ту или иную крипту, но сразу возносить иные. Целые ТНК будут создавать свою крипту, отдельные города, все, кто только сможет. В силу изначально спекулятивной природы вложений в крипту возможность ее обмена на фиат будет оставаться очень важной. Вчера ты купил 10 токенов за 1000 долл., а сегодня, продав 1 токен, получаешь 10 000 долл. Для обеспечения таких запросов на фиат придется печатать фиатные деньги, дополнительно обесценивая их в условиях рецессии экономики. С удорожание крипты относительно старых валют выхватить даже тысячные части биткоина будет все сложнее, поэтому в крипту хлынут даже самые бедные слои населения. Однако возможности для их входа в крипту будут натыкаться на падение их благосостояния в условиях кризиса. Это грозит поставить нижний барьер для входа в самые популярные криптовалюты. Хотя чем дальше, тем привлекательнее крипта станет в качестве средства свободной купли-продажи вне регуляторов, что довели мир до кризиса, да и вне экономики на базе обесценившихся старых валют. Криптовалюты могут успеть выпить из мировой экономики прорву триллионов долл., чем погонят всех (и производителей, и потребителей, и покупающих, и продающих) переходить на расчеты посредством десятков тысяч -коинов.

Но банки, ЦБ и государства не останутся пассивными наблюдателями собственного краха. Хоть они и ослабеют, но мир еще не готов к падению государства-нации. Криптовалюта поставит страны перед такими вариантами действий: 1) Запрет криптовалют. Но если государство не будет эффективным в решении кризиса и не предложит альтернатив, то преследование крипты почти что бесполезное занятие. 2) Признание криптовалют в качестве расчетного средства. Признать возможность расчетов целой вереницей криптовалют означает признать слабость нацвалюты в самый разгар кризиса, фактическую ненужность эмиссионной роли страны и ненужность самого государства, его армии, полиции и суда. На это пойдут лишь наиболее слабые страны. Эти два типа реакции будут весьма частыми на начале кризиса. В любом случае быстро свершиться перераспределение богатств на базе крипты и рост неравенства; нынешняя гиперконцентрация биткоинов красноречивый тому предвестник. «Тупость числа», взрывообразное распространение крипты в условиях такого же резкого упадка старой экономической системы не сможет произвести на свет ничего иного, кроме политической и идеологической анархии. От нее в выигрыше останутся единицы – главные держатели криптовалют. Огромное же число людей окажется и за бортом несметных дивидендов от криптофонтана, и в нищете кризиса старой валютной системы.

Комплекс из рецессии и утери контроля над монетарной политикой подкосят все государства в любом случае. Но наилучшей реакцией является такой вариант.

3) Перезапуск экономики благодаря превращению нацвалюты в нац. цифровую валюту (НЦВ) и запрет «вольных» цифровых валют. Из-за глобального характера кризиса без МВФ тут не обойтись, а у МВФ есть СДР. Введение и без того виртуального СДР в ранг новой мировой валюты будет первым шагом для стабилизации. МВФ может даже создать несколько своих региональных монетарных филиалов, сведя под каждый филиал государства из одного экономико-географического региона, и страны вряд ли будут сопротивляться – ведь промедление смерти подобно. Выбор прост – жертвовать суверенитетом ради МВФ или рухнуть в криптохаосе. Подготовка к переходу на НЦВ – это координация усилий десятков государств с МВФ, дабы ввод цифровых валют произошел почти одномоментно в разных странах. Подготовка должна длиться такое время, за которое крипта успеет показать все негативные последствия своего всплеска (сначала надежда на преодоление кризиса, но потом то, что его усугубляет), но не должна успеть обвалить госвласть ниже критической черты. Это идеальное сочетание.

Базой для ведения операций с помощью СДР и НЦВ должен будет стать Сервис для безналичных расчетов, единый для как можно большего числа участников МВФ. Переход на СДР и НЦВ = введение Сервиса. Сервис предусматривает создания личных счетов, что даст Сервису возможность видеть, кто и на какие суммы проводит операции. СДР и НЦВ будут работать на базе блокчейн, но без функции «анонимность», потому что для включения во всевидящий Сервис нужно пройти процедуру идентификации личности.

Фиатные валюты исчезнут, а покупать или продавать нелегальную крипту за цифровые валюты, легитимные в рамках Сервиса, будет невозможно. Купить крипту за НЦВ = засветить свои траты на нелегитимные цифровые валюты. Продать крипту за НЦВ = засветить свою прибыль от нелегитимных цифровых валют. Крипта прекратит быть инструментом спекулятивного инвестирования и накопления капитала.

Понятно что о таких правилах нужно объявить еще до введения НЦВ и Сервиса. Эта весть могла бы поднять лавину беженцев из криптовалюты во все еще законные старые нацвалюты и зафиксировать прибыль. Но с отменой фиата и старых валют правильно будет как аннулировать все старые долги, так и не проводить трансформацию наличных или банковских средств в НЦВ, дабы не легализовать невиданно спекулятивный перекос в богатствах, полученных благодаря криптопузырю. Об этом также нужно объявить наперед.

Такая мера регуляторов вызовет бурю протеста по всему миру и проявит приверженцев «анонимной крипты». А этот как раз и нужно – проявить самых недовольных. Так как мировой кризис и пузырь криптовалют успеют нанести миру невиданный ущерб, то неповиновение установлению порядка путем перехода на СДР, НЦВ (что = отказ от использования «вольной» крипты) и подключения к Сервису (что = потеря анонимности и тотальный надзор) будет объявлено крайне тяжким преступлением.

Только смертной казнью можно будет достичь повиновения и обуздания хаоса. Огромные жертвы неминуемы. Синхронный процесс уничтожения людей по одной и той же причине охватит десятки государств единовременно, и в этом соединится воля и национальных правительств, и международных регуляторов. Такая инициатива априори сильнее разрозненных очагов бунтарей. Сломав сопротивление в одном месте можно перебросить ликвидаторов в другое, и так до тех пор, пока вся планета не будет подключена к Сервису. Вряд ли такое истребление не будет явно или молчаливо поддержано очень большим числом обывателей, уставших и от разорительной рецессии, и от анархии крипты.

Но Сервис – это в первую очередь база данных и алгоритмы. В этом нет ничего нового. Снова вводить банковские карты для связи людей со счетами в Сервисе бесполезно. Ведь со времени криптовзрыва принцип заведения счета на идентифицированную личность был введен в профанацию ключами к анонимным счетам в криптовалюте. Сохранение самой возможности анонимности ведет к утере контроля со стороны государств и надгосударственных организаций над процессом усмирения мирового безумия.

Нужно сделать так, чтобы номер счета, открытого в Сервисе, был на самом же человеке – это начисто уничтожит анонимность и возможность избегать Сервиса. И нет ничего проще и дешевле, чем провести штрихкодирование Алекса и всех прочих людей, ведь выпуск миллиардов чипов более хлопотное дело, чем штрихкоды, использование которых в купле-продаже товаров доказало свою эффективность многими годами практики. Самое лучшее доказательство того, что именно Алекс проводит операции – это считывание номера счета Алекса с самого Алекса, а не с его кредитной карты или еще чего-то. Есть Алекс – есть считыватель штрихкода Алекса с тела Алекса – есть Сервис и его база данных, где за Алексом закреплен один и только один счет, мимо которого не пройдет ни одна транзакция, ни одно действие покупки или продажи. Нанести штрихкода на тело можно и нужно прямо во время идентификации личности с помощью Сервиса и открытия счета. Не желающие пройти идентификацию в Сервисе и быть подверженными процедуре нанесения, были изначально против утери ими анонимности и погибли из-за отказа подчиниться идентификации. Согласившиеся же на идентификацию прошли и процедуру идентификации личности, и нанесение кода личности на тело личности.

Таким образом, нужно несколько главных вещей: 1) Криптовалюты должны добить наличные деньги, тем самым акцентировав потребность в безналичных расчетах. 2) Криптовалюты своим пузырем должны добить нацвалюты и акцентировать потребность в устранении старых валют, отмене долговых и сберегательных обязательств на их базе и вводе цифровых нацвалют вместо фиатных. 3) Криптовалюты должны вывести людей из-под контроля банков и государства. Этим они должны акцентировать потребность в создании новых банков и эмиссионных органов, а также единого Сервиса для расчетов легальными цифровыми безналичными валютами. 4) Криптовалюты должны создать феномен анонимности покупок и продаж и тем самым актуализировать нужду во ведении идентификации личности ради привязки всех экономических действий личности к ее персональному счету в базе данных Сервиса. А дабы анонимность стала невозможной людей нужно промаркировать, как товар, чтобы человек носил на себе свой номер идентификации, номер личного счета. 5) Криптовалюты должны продвинуть в массы блокчейн и актуализировать его для использования в расчетах НЦВ, но без функции «анонимность». 6) Криптовалюты должны обострить беспорядок в странах и в мире в целом, тем самым усилить и без того крайнюю необходимость в ведении порядка любой ценой.

Именно поэтому вступление в игру криптовалют во время мирового кризиса имеет решающее значение. Мир должен усвоить, что вольные криптовалюты и анонимность – это зло и беда. А вот легальные цифровые валюты и блокчейн без анонимности, но с полным надзором над операциями на личном счете – это благо.

Люди на короткое время получат полную свободу от всякого надзора над покупками и продажами. Но так как криптовзрыв будет наложен на мировой кризис, то он принесет лишь вакханалию спекулятивной жадности на фоне глубокой рецессии и угрозы провала социума в анархию. Государства и остатки транснационала не допустят этого и, воспользовавшись нуждой в обуздании хаоса, сведут мир под единые экономические правила, в первую очередь уничтожив противников нового порядка и забрав у людей экономическую анонимность.