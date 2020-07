Додано: Сер 29 лип, 2020 23:28

First Mover: Crypto Traders ‘Greedy’ as Goldman Warns on Dollarякщо буде сильний глобальний інфляційний шухер, то для біткоїна шанс стати новою світовою резервною валютою, ... які думки у біткоїн-максималістів та біткоїн-мінімалістів?