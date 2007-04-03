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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1954195519561957

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5 5 160
1) дно вже було пройдено
26%
42
2) не нижче 3500
12%
19
3) 3250-3499
4%
6
4) 3000-3249
8%
13
5) 2750-2999
4%
7
6) 2500-2749
4%
7
7) 2250-2499
3%
4
8) 2000-2249
4%
6
9) нижче 2000
35%
56
Всього голосів : 160
Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 12:16

  phantom_systems написав:Хамаха говорил, что дед вниз пойдёт. Как всегда, сделай наоборот и будешь в профите.

Хамаха очень умный товарищ.Но в крипте я не знаю ещё ни одного . кто бы не ошибался.Он стал таким же переобувальщиком как и другие.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 12:22

  TylerTruman_ написав:First Mover: Crypto Traders ‘Greedy’ as Goldman Warns on Dollar https://www.coindesk.com/first-mover-cr ... -on-dollar
якщо буде сильний глобальний інфляційний шухер, то для біткоїна шанс стати новою світовою резервною валютою, ... які думки у біткоїн-максималістів та біткоїн-мінімалістів?


Тут много за и против.По сущности биток подходит на эту роль.Но есть основная проблема. что держатели крупных сумм битка не являются держателями миллиардов баксов и акций.т е это совсем разные люди.И одни совсем не захотят пальму первенства в богатстве уступить другим.Почему и основным критиканом криптовалют выступают банковские структуры.А они ещё и связаны с госорганами и имеют силу.Иначе крипта давно бы раздулась.Т о я делаю вывод простой - если те же самые богатые люди мира сего выкупят постепенно крипту , тогда она и станет доминантом.Этот процесс уже пошёл. но какие нить Уинкволсы не продадут им свой лимон битков и остальные крупняки также не продадут.А вторые и третьи роли ну никак не устроят рокфеллеров и ротшильдов.
Кучинелли
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Повідомлень: 318
З нами з: 30.11.17
Подякував: 94 раз.
Подякували: 83 раз.
 
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  #<1 ... 1954195519561957
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