Хамаха очень умный товарищ.Но в крипте я не знаю ещё ни одного . кто бы не ошибался.Он стал таким же переобувальщиком как и другие.
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Додано: Чет 30 лип, 2020 12:16
Додано: Чет 30 лип, 2020 12:22
Тут много за и против.По сущности биток подходит на эту роль.Но есть основная проблема. что держатели крупных сумм битка не являются держателями миллиардов баксов и акций.т е это совсем разные люди.И одни совсем не захотят пальму первенства в богатстве уступить другим.Почему и основным критиканом криптовалют выступают банковские структуры.А они ещё и связаны с госорганами и имеют силу.Иначе крипта давно бы раздулась.Т о я делаю вывод простой - если те же самые богатые люди мира сего выкупят постепенно крипту , тогда она и станет доминантом.Этот процесс уже пошёл. но какие нить Уинкволсы не продадут им свой лимон битков и остальные крупняки также не продадут.А вторые и третьи роли ну никак не устроят рокфеллеров и ротшильдов.
Додано: Чет 30 лип, 2020 20:34
Золото и фонда малость покраснели, так что с походом на 20к, скорее всего, придётся подождать.
Додано: Чет 30 лип, 2020 21:16
Стоимость переводов в сделках с биткойнами за месяц выросла на 500%. Например, сборы за одну транзакцию составляли сегодня около $10 за перевод биткойнов на $1000. Часть переводов встала.
Переводить биткойны стало стоить столько же, сколько стоит перевод внутри России в Сбербанке или Альфе.
Всплеск стоимости транзакций произошел вместе с ростом курса выше $11000 за биткойн. @banksta
+50грн !
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Додано: Чет 30 лип, 2020 21:48
Так всегда бывает, когда киты сливают биток. Хомякам перекрывают кислород, чтоб под ногами не путались.
В 2017 сливали по 20К, в 2019 по 14К, в 2020 по 11К.
Игра на понижение.
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