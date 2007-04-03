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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1954195519561957

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5 5 161
1) дно вже було пройдено
27%
43
2) не нижче 3500
12%
19
3) 3250-3499
4%
6
4) 3000-3249
8%
13
5) 2750-2999
4%
7
6) 2500-2749
4%
7
7) 2250-2499
2%
4
8) 2000-2249
4%
6
9) нижче 2000
35%
56
Всього голосів : 161
Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 12:16

  phantom_systems написав:Хамаха говорил, что дед вниз пойдёт. Как всегда, сделай наоборот и будешь в профите.

Хамаха очень умный товарищ.Но в крипте я не знаю ещё ни одного . кто бы не ошибался.Он стал таким же переобувальщиком как и другие.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 12:22

  TylerTruman_ написав:First Mover: Crypto Traders ‘Greedy’ as Goldman Warns on Dollar https://www.coindesk.com/first-mover-cr ... -on-dollar
якщо буде сильний глобальний інфляційний шухер, то для біткоїна шанс стати новою світовою резервною валютою, ... які думки у біткоїн-максималістів та біткоїн-мінімалістів?


Тут много за и против.По сущности биток подходит на эту роль.Но есть основная проблема. что держатели крупных сумм битка не являются держателями миллиардов баксов и акций.т е это совсем разные люди.И одни совсем не захотят пальму первенства в богатстве уступить другим.Почему и основным критиканом криптовалют выступают банковские структуры.А они ещё и связаны с госорганами и имеют силу.Иначе крипта давно бы раздулась.Т о я делаю вывод простой - если те же самые богатые люди мира сего выкупят постепенно крипту , тогда она и станет доминантом.Этот процесс уже пошёл. но какие нить Уинкволсы не продадут им свой лимон битков и остальные крупняки также не продадут.А вторые и третьи роли ну никак не устроят рокфеллеров и ротшильдов.
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Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 20:34

Золото и фонда малость покраснели, так что с походом на 20к, скорее всего, придётся подождать.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 21:16

Стоимость переводов в сделках с биткойнами за месяц выросла на 500%. Например, сборы за одну транзакцию составляли сегодня около $10 за перевод биткойнов на $1000. Часть переводов встала.
Переводить биткойны стало стоить столько же, сколько стоит перевод внутри России в Сбербанке или Альфе.
Всплеск стоимости транзакций произошел вместе с ростом курса выше $11000 за биткойн. @banksta
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 21:48

  greenozon написав:Стоимость переводов в сделках с биткойнами за месяц выросла на 500%. Например, сборы за одну транзакцию составляли сегодня около $10 за перевод биткойнов на $1000. Часть переводов встала.
Переводить биткойны стало стоить столько же, сколько стоит перевод внутри России в Сбербанке или Альфе.
Всплеск стоимости транзакций произошел вместе с ростом курса выше $11000 за биткойн. @banksta

Так всегда бывает, когда киты сливают биток. Хомякам перекрывают кислород, чтоб под ногами не путались. :)
В 2017 сливали по 20К, в 2019 по 14К, в 2020 по 11К.
Игра на понижение. :)
andrein
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Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 19:22

  Zebra написав:
  TylerTruman_ написав:дід Пітер натякає, що уже актуально фіксуватися на золоті та сріблі?

Кобра допускає похід біткоїна на 30к, а потім корекцію до 15к, норм?

дуже протиречиво виходить? а що там Хамаха та інші говорячі голови із ТиТруби вангують?

30к - нет
20к - да
хамаха - это продавец курсов, что он может говорить, кроме того, что "научит"

раз такий категоричний, :roll: то можна дати пропозицію, щоб тебе нагородили ще одною медалькою ванги, якщо біток сходить до 20к, але якщо до 30к, то забрати, а якщо й до 20к не сходить (наприклад, здується ріст до 14к, то забрати існуючу медальку :mrgreen:
TylerTruman_
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