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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1954195519561957

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5 5 161
1) дно вже було пройдено
27%
43
2) не нижче 3500
12%
19
3) 3250-3499
4%
6
4) 3000-3249
8%
13
5) 2750-2999
4%
7
6) 2500-2749
4%
7
7) 2250-2499
2%
4
8) 2000-2249
4%
6
9) нижче 2000
35%
56
Всього голосів : 161
Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 12:16

  phantom_systems написав:Хамаха говорил, что дед вниз пойдёт. Как всегда, сделай наоборот и будешь в профите.

Хамаха очень умный товарищ.Но в крипте я не знаю ещё ни одного . кто бы не ошибался.Он стал таким же переобувальщиком как и другие.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 12:22

  TylerTruman_ написав:First Mover: Crypto Traders ‘Greedy’ as Goldman Warns on Dollar https://www.coindesk.com/first-mover-cr ... -on-dollar
якщо буде сильний глобальний інфляційний шухер, то для біткоїна шанс стати новою світовою резервною валютою, ... які думки у біткоїн-максималістів та біткоїн-мінімалістів?


Тут много за и против.По сущности биток подходит на эту роль.Но есть основная проблема. что держатели крупных сумм битка не являются держателями миллиардов баксов и акций.т е это совсем разные люди.И одни совсем не захотят пальму первенства в богатстве уступить другим.Почему и основным критиканом криптовалют выступают банковские структуры.А они ещё и связаны с госорганами и имеют силу.Иначе крипта давно бы раздулась.Т о я делаю вывод простой - если те же самые богатые люди мира сего выкупят постепенно крипту , тогда она и станет доминантом.Этот процесс уже пошёл. но какие нить Уинкволсы не продадут им свой лимон битков и остальные крупняки также не продадут.А вторые и третьи роли ну никак не устроят рокфеллеров и ротшильдов.
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Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 20:34

Золото и фонда малость покраснели, так что с походом на 20к, скорее всего, придётся подождать.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 21:16

Стоимость переводов в сделках с биткойнами за месяц выросла на 500%. Например, сборы за одну транзакцию составляли сегодня около $10 за перевод биткойнов на $1000. Часть переводов встала.
Переводить биткойны стало стоить столько же, сколько стоит перевод внутри России в Сбербанке или Альфе.
Всплеск стоимости транзакций произошел вместе с ростом курса выше $11000 за биткойн. @banksta
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 21:48

  greenozon написав:Стоимость переводов в сделках с биткойнами за месяц выросла на 500%. Например, сборы за одну транзакцию составляли сегодня около $10 за перевод биткойнов на $1000. Часть переводов встала.
Переводить биткойны стало стоить столько же, сколько стоит перевод внутри России в Сбербанке или Альфе.
Всплеск стоимости транзакций произошел вместе с ростом курса выше $11000 за биткойн. @banksta

Так всегда бывает, когда киты сливают биток. Хомякам перекрывают кислород, чтоб под ногами не путались. :)
В 2017 сливали по 20К, в 2019 по 14К, в 2020 по 11К.
Игра на понижение. :)
andrein
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Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 19:22

  Zebra написав:
  TylerTruman_ написав:дід Пітер натякає, що уже актуально фіксуватися на золоті та сріблі?

Кобра допускає похід біткоїна на 30к, а потім корекцію до 15к, норм?

дуже протиречиво виходить? а що там Хамаха та інші говорячі голови із ТиТруби вангують?

30к - нет
20к - да
хамаха - это продавец курсов, что он может говорить, кроме того, что "научит"

раз такий категоричний, :roll: то можна дати пропозицію, щоб тебе нагородили ще одною медалькою ванги, якщо біток сходить до 20к, але якщо до 30к, то забрати, а якщо й до 20к не сходить (наприклад, здується ріст до 14к, то забрати існуючу медальку :mrgreen:
TylerTruman_
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Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 19:52

  Кучинелли написав:
  TylerTruman_ написав:First Mover: Crypto Traders ‘Greedy’ as Goldman Warns on Dollar https://www.coindesk.com/first-mover-cr ... -on-dollar
якщо буде сильний глобальний інфляційний шухер, то для біткоїна шанс стати новою світовою резервною валютою, ... які думки у біткоїн-максималістів та біткоїн-мінімалістів?


Тут много за и против.По сущности биток подходит на эту роль.Но есть основная проблема. что держатели крупных сумм битка не являются держателями миллиардов баксов и акций.т е это совсем разные люди.И одни совсем не захотят пальму первенства в богатстве уступить другим.Почему и основным критиканом криптовалют выступают банковские структуры.А они ещё и связаны с госорганами и имеют силу.Иначе крипта давно бы раздулась.Т о я делаю вывод простой - если те же самые богатые люди мира сего выкупят постепенно крипту , тогда она и станет доминантом.Этот процесс уже пошёл. но какие нить Уинкволсы не продадут им свой лимон битков и остальные крупняки также не продадут.А вторые и третьи роли ну никак не устроят рокфеллеров и ротшильдов.

тут таке питання виникло, якщо в 2017-2018 роках був туземун-розрахунок на інституціоналів, то оних прийшло некисло, але під питання постав туземун того масштабу, який був просто на хом'яках, ... і все-таки, ціна повинна вирішувати долю діда, тому: 1) на яких рівнях можуть активізуватися хом'яки, які лососнули тунця на хаях росту 2017 року? і якої ціни повинен досягти дід, щоб святий фома добрався до мізків нових хом'яків?

з.і. тобто суб'єктивна думка, коли може повернутися хайп до діда (і крипти взагалі), без всяких гуглтрендів, просто допущення на основі людської психології та інформаційних переспектив :?:
TylerTruman_
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Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 21:39

Жесть !
За один вывод Найсхэш берет 4.5 $
Киты давят хомок ! :)
andrein
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Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 22:33

  andrein написав:Жесть !
За один вывод Найсхэш берет 4.5 $
Киты давят хомок ! :)

Ну, долго это продолжаться не может. Развязка уже скоро. Можно запасаться попкорном и занимать места в первом ряду.
phantom_systems
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