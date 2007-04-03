TylerTruman_ написав:First Mover: Crypto Traders ‘Greedy’ as Goldman Warns on Dollar https://www.coindesk.com/first-mover-cr ... -on-dollar якщо буде сильний глобальний інфляційний шухер, то для біткоїна шанс стати новою світовою резервною валютою, ... які думки у біткоїн-максималістів та біткоїн-мінімалістів?
Тут много за и против.По сущности биток подходит на эту роль.Но есть основная проблема. что держатели крупных сумм битка не являются держателями миллиардов баксов и акций.т е это совсем разные люди.И одни совсем не захотят пальму первенства в богатстве уступить другим.Почему и основным критиканом криптовалют выступают банковские структуры.А они ещё и связаны с госорганами и имеют силу.Иначе крипта давно бы раздулась.Т о я делаю вывод простой - если те же самые богатые люди мира сего выкупят постепенно крипту , тогда она и станет доминантом.Этот процесс уже пошёл. но какие нить Уинкволсы не продадут им свой лимон битков и остальные крупняки также не продадут.А вторые и третьи роли ну никак не устроят рокфеллеров и ротшильдов.
Стоимость переводов в сделках с биткойнами за месяц выросла на 500%. Например, сборы за одну транзакцию составляли сегодня около $10 за перевод биткойнов на $1000. Часть переводов встала. Переводить биткойны стало стоить столько же, сколько стоит перевод внутри России в Сбербанке или Альфе. Всплеск стоимости транзакций произошел вместе с ростом курса выше $11000 за биткойн. @banksta
greenozon написав:Стоимость переводов в сделках с биткойнами за месяц выросла на 500%. Например, сборы за одну транзакцию составляли сегодня около $10 за перевод биткойнов на $1000. Часть переводов встала. Переводить биткойны стало стоить столько же, сколько стоит перевод внутри России в Сбербанке или Альфе. Всплеск стоимости транзакций произошел вместе с ростом курса выше $11000 за биткойн. @banksta
Так всегда бывает, когда киты сливают биток. Хомякам перекрывают кислород, чтоб под ногами не путались. В 2017 сливали по 20К, в 2019 по 14К, в 2020 по 11К. Игра на понижение.
TylerTruman_ написав:дід Пітер натякає, що уже актуально фіксуватися на золоті та сріблі?
Кобра допускає похід біткоїна на 30к, а потім корекцію до 15к, норм?
дуже протиречиво виходить? а що там Хамаха та інші говорячі голови із ТиТруби вангують?
30к - нет 20к - да хамаха - это продавец курсов, что он может говорить, кроме того, что "научит"
раз такий категоричний, то можна дати пропозицію, щоб тебе нагородили ще одною медалькою ванги, якщо біток сходить до 20к, але якщо до 30к, то забрати, а якщо й до 20к не сходить (наприклад, здується ріст до 14к, то забрати існуючу медальку
TylerTruman_ написав:First Mover: Crypto Traders ‘Greedy’ as Goldman Warns on Dollar https://www.coindesk.com/first-mover-cr ... -on-dollar якщо буде сильний глобальний інфляційний шухер, то для біткоїна шанс стати новою світовою резервною валютою, ... які думки у біткоїн-максималістів та біткоїн-мінімалістів?
Тут много за и против.По сущности биток подходит на эту роль.Но есть основная проблема. что держатели крупных сумм битка не являются держателями миллиардов баксов и акций.т е это совсем разные люди.И одни совсем не захотят пальму первенства в богатстве уступить другим.Почему и основным критиканом криптовалют выступают банковские структуры.А они ещё и связаны с госорганами и имеют силу.Иначе крипта давно бы раздулась.Т о я делаю вывод простой - если те же самые богатые люди мира сего выкупят постепенно крипту , тогда она и станет доминантом.Этот процесс уже пошёл. но какие нить Уинкволсы не продадут им свой лимон битков и остальные крупняки также не продадут.А вторые и третьи роли ну никак не устроят рокфеллеров и ротшильдов.
тут таке питання виникло, якщо в 2017-2018 роках був туземун-розрахунок на інституціоналів, то оних прийшло некисло, але під питання постав туземун того масштабу, який був просто на хом'яках, ... і все-таки, ціна повинна вирішувати долю діда, тому: 1) на яких рівнях можуть активізуватися хом'яки, які лососнули тунця на хаях росту 2017 року? і якої ціни повинен досягти дід, щоб святий фома добрався до мізків нових хом'яків?
з.і. тобто суб'єктивна думка, коли може повернутися хайп до діда (і крипти взагалі), без всяких гуглтрендів, просто допущення на основі людської психології та інформаційних переспектив