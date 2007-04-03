Просто совет по синьке !!!
Сливатьть надо все на WMX. В нужный момент WMX-WMZ. С премией.
Просто интересно - майнеры здесь есть ? Просто пообщаться.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 01 сер, 2020 01:49
Просто совет по синьке !!!
Сливатьть надо все на WMX. В нужный момент WMX-WMZ. С премией.
Просто интересно - майнеры здесь есть ? Просто пообщаться.
Додано: Суб 01 сер, 2020 10:45
+50грн !
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