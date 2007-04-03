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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 01 сер, 2020 01:49
del
Востаннє редагувалось andrein в Суб 01 сер, 2020 12:58, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 01 сер, 2020 10:45
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Суб 01 сер, 2020 22:11
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Шорт эфира 380 на вероятности фиксации.
Додано: Нед 02 сер, 2020 13:35
Фінансовий моніторинг віртуальних активів дозволить перевірити походження транзакцій.
Для цього Мінцифри підписало Меморандум із компанією Crystal Blockchain B.V., яка є одним із провідних світових виробників програмного забезпечення для моніторингу операцій із віртуальними активами.
Головна мета нашої співпраці – швидке становлення та легалізація ринку віртуальних активів в Україні.
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Нед 02 сер, 2020 13:42
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Ну с виртуальных активов и виртуальные налоги мона и заплатить
С виртуального оборота или с виртуальной дохода или с виртуальной прибыли?
... делайте хоть что-нибудь!
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