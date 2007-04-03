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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1956195719581959>

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5 5 161
1) дно вже було пройдено
27%
43
2) не нижче 3500
12%
19
3) 3250-3499
4%
6
4) 3000-3249
8%
13
5) 2750-2999
4%
7
6) 2500-2749
4%
7
7) 2250-2499
2%
4
8) 2000-2249
4%
6
9) нижче 2000
35%
56
Всього голосів : 161
Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 01:49

del
Востаннє редагувалось andrein в Суб 01 сер, 2020 12:58, всього редагувалось 1 раз.
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greenozon
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Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 22:11

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Шорт эфира 380 на вероятности фиксации.
Zebra
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Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 09:14

  Zebra написав:Шорт эфира 380 на вероятности фиксации.

340 шорт закрыт
Zebra
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Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 13:35

Фінансовий моніторинг віртуальних активів дозволить перевірити походження транзакцій.
Для цього Мінцифри підписало Меморандум із компанією Crystal Blockchain B.V., яка є одним із провідних світових виробників програмного забезпечення для моніторингу операцій із віртуальними активами.

Головна мета нашої співпраці – швидке становлення та легалізація ринку віртуальних активів в Україні.
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Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 13:42

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  greenozon написав:легалізація ринку віртуальних активів в Україні

Ну с виртуальных активов и виртуальные налоги мона и заплатить
С виртуального оборота или с виртуальной дохода или с виртуальной прибыли? :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 19:22

Обращаю внимание на вертолёты по Эосу и Биткешу.Мы с КХ однозначно осудили это грбаное казино.Сбрили всех.Для Бинанса не солидно даже.Не зря счас Кванфьюри рекламируют.Ну Вася конечно утомил, но платформа реально толковая.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 19:24

  clientage написав:
  greenozon написав:легалізація ринку віртуальних активів в Україні

Ну с виртуальных активов и виртуальные налоги мона и заплатить
С виртуального оборота или с виртуальной дохода или с виртуальной прибыли? :mrgreen:


Это всё пока для кантор рассматривается.Для частников пока не трогают.
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Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 19:28

  Zebra написав:
  Zebra написав:Шорт эфира 380 на вероятности фиксации.

340 шорт закрыт


Я даже переживал за тебя, когда ты шорт с 380.Эфирка дошёл до 415.Тебе просто повезло, что рост был уже вертикальным и пора было разгружаться.И разгрузка эта произошла очень глубокой.Думаю при 400+ ты уже вкакался не раз и не два.А потом так легко выдохнул, что решил больше не искать приключений на одно место. :D
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Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 21:24

Ждём продолжение банкета на следующей неделе. Одной красной свечой не обойдётся.
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