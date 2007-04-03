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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1956195719581959

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5 5 161
1) дно вже було пройдено
27%
43
2) не нижче 3500
12%
19
3) 3250-3499
4%
6
4) 3000-3249
8%
13
5) 2750-2999
4%
7
6) 2500-2749
4%
7
7) 2250-2499
2%
4
8) 2000-2249
4%
6
9) нижче 2000
35%
56
Всього голосів : 161
Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 21:41

Сигналов на разворот тренда пока нет. Могут дотянуть до 14К. На рынке экстремальный индекс жадности хомяков. :)

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andrein
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Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 21:56

  Кучинелли написав:
  Zebra написав:
  Zebra написав:Шорт эфира 380 на вероятности фиксации.

340 шорт закрыт


Я даже переживал за тебя, когда ты шорт с 380.Эфирка дошёл до 415.Тебе просто повезло, что рост был уже вертикальным и пора было разгружаться.И разгрузка эта произошла очень глубокой.Думаю при 400+ ты уже вкакался не раз и не два.А потом так легко выдохнул, что решил больше не искать приключений на одно место. :D

Я лег спать и спал сладким сном, оставив ордер на покупку. Я ж не козак на всю котлету с плечем входить в сделки. Цена могла и не дойти до 400, а то что выскочила выше, это лишь из за того, что крупный игрок перед сливом решил снести стопы.

По цифрам, если интересно, просадка была $350. Профит составил $400. Шортил я 10 эфирок.
Zebra
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Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 21:58

  Кучинелли написав:Обращаю внимание на вертолёты по Эосу и Биткешу.Мы с КХ однозначно осудили это грбаное казино.Сбрили всех.Для Бинанса не солидно даже.Не зря счас Кванфьюри рекламируют.Ну Вася конечно утомил, но платформа реально толковая.

Платформа кидалово, посмотри отзывы на ютубе, успешных трейдеров там просят на выход. А Вася просто получает возможность зарабатывать от них за рекламу.
Zebra
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