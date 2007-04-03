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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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andrein
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Додано: Нед 02 сер, 2020 21:56
Кучинелли написав: Zebra написав: Zebra написав:
Шорт эфира 380 на вероятности фиксации.
340 шорт закрыт
Я даже переживал за тебя, когда ты шорт с 380.Эфирка дошёл до 415.Тебе просто повезло, что рост был уже вертикальным и пора было разгружаться.И разгрузка эта произошла очень глубокой.Думаю при 400+ ты уже вкакался не раз и не два.А потом так легко выдохнул, что решил больше не искать приключений на одно место.
Я лег спать и спал сладким сном, оставив ордер на покупку. Я ж не козак на всю котлету с плечем входить в сделки. Цена могла и не дойти до 400, а то что выскочила выше, это лишь из за того, что крупный игрок перед сливом решил снести стопы.
По цифрам, если интересно, просадка была $350. Профит составил $400. Шортил я 10 эфирок.
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Zebra
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Додано: Нед 02 сер, 2020 21:58
Кучинелли написав:
Обращаю внимание на вертолёты по Эосу и Биткешу.Мы с КХ однозначно осудили это грбаное казино.Сбрили всех.Для Бинанса не солидно даже.Не зря счас Кванфьюри рекламируют.Ну Вася конечно утомил, но платформа реально толковая.
Платформа кидалово, посмотри отзывы на ютубе, успешных трейдеров там просят на выход. А Вася просто получает возможность зарабатывать от них за рекламу.
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Zebra
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Додано: Пон 03 сер, 2020 00:08
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andrein
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- Подякували: 174 раз.
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