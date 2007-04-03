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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1957195819591960>

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5 5 161
1) дно вже було пройдено
27%
43
2) не нижче 3500
12%
19
3) 3250-3499
4%
6
4) 3000-3249
8%
13
5) 2750-2999
4%
7
6) 2500-2749
4%
7
7) 2250-2499
2%
4
8) 2000-2249
4%
6
9) нижче 2000
35%
56
Всього голосів : 161
Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 21:41

Сигналов на разворот тренда пока нет. Могут дотянуть до 14К. На рынке экстремальный индекс жадности хомяков. :)

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andrein
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Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 21:56

  Кучинелли написав:
  Zebra написав:
  Zebra написав:Шорт эфира 380 на вероятности фиксации.

340 шорт закрыт


Я даже переживал за тебя, когда ты шорт с 380.Эфирка дошёл до 415.Тебе просто повезло, что рост был уже вертикальным и пора было разгружаться.И разгрузка эта произошла очень глубокой.Думаю при 400+ ты уже вкакался не раз и не два.А потом так легко выдохнул, что решил больше не искать приключений на одно место. :D

Я лег спать и спал сладким сном, оставив ордер на покупку. Я ж не козак на всю котлету с плечем входить в сделки. Цена могла и не дойти до 400, а то что выскочила выше, это лишь из за того, что крупный игрок перед сливом решил снести стопы.

По цифрам, если интересно, просадка была $350. Профит составил $400. Шортил я 10 эфирок.
Zebra
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Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 21:58

  Кучинелли написав:Обращаю внимание на вертолёты по Эосу и Биткешу.Мы с КХ однозначно осудили это грбаное казино.Сбрили всех.Для Бинанса не солидно даже.Не зря счас Кванфьюри рекламируют.Ну Вася конечно утомил, но платформа реально толковая.

Платформа кидалово, посмотри отзывы на ютубе, успешных трейдеров там просят на выход. А Вася просто получает возможность зарабатывать от них за рекламу.
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 00:08

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andrein
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Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 17:22

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В субботу был максимальный обьём фьюча по эфиру. ИМХО развязка где то рядом. Но шортить имхо сейчас это сверхрисково.
lrs7719
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Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 19:29

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Ну что мужики,рипло-ракета до скольки долетит??Сижу вот и чухаю репу,когда это "счастье" слить к бененой маме и забыть навсегда,как страшный сон.По 0.33-35,осталось совсем немного,доползет,или все же ждать 0.4 как минимум??Большего не то что не жду,даже не хочу,надоел он конкретно.Такое впечатление,что после этого "полета",он уже больше "не встанет".Во всяком случае,я ждать еще годами не готов.Ходи он конем!
osafly
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Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 19:53

  osafly написав:Ну что мужики,рипло-ракета до скольки долетит??Сижу вот и чухаю репу,когда это "счастье" слить к бененой маме и забыть навсегда,как страшный сон.По 0.33-35,осталось совсем немного,доползет,или все же ждать 0.4 как минимум??Большего не то что не жду,даже не хочу,надоел он конкретно.Такое впечатление,что после этого "полета",он уже больше "не встанет".Во всяком случае,я ждать еще годами не готов.Ходи он конем!

Пока биток на 20к не сходит (эфир 500-600, а может даже 700-800) хомки не успокоятся, им крупняк денег в Тезер ежедневно заливает, уже более 11 млрд.
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 20:19

Взлет и падение: Трейдеры потеряли $1,5 миллиарда в криптовалюте за несколько часов
Трейдеры потеряли около $1,5 млрд в криптовалюте на ликвидациях контрактов

https://minfin.com.ua/2020/08/03/49943442/


Агов, КХ! як твої 4 біткоїна, ще живі? :)
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 20:22

  greenozon написав:Взлет и падение: Трейдеры потеряли $1,5 миллиарда в криптовалюте за несколько часов
Трейдеры потеряли около $1,5 млрд в криптовалюте на ликвидациях контрактов

https://minfin.com.ua/2020/08/03/49943442/


Агов, КХ! як твої 4 біткоїна, ще живі? :)

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

Козак словил маржин-колл, удалил аватарку и по спартански на сезон двинул в Германию на заработки, отбивать потерянное.

Я его предупреждал, что если играть осторожно на 5-20% от котлеты и со стопами, то можно что-то иметь всегда. А он все мороженным бредил с плечем 10х, пока киты его не сожрали.
Востаннє редагувалось Zebra в Пон 03 сер, 2020 20:24, всього редагувалось 1 раз.
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 20:22

  Zebra написав:Пока биток на 20к не сходит (эфир 500-600, а может даже 700-800) хомки не успокоятся, им крупняк денег в Тезер ежедневно заливает, уже более 11 млрд.


Но необязательно, что на нынешнем заходе. Вообще, фундаментально, чем дальше биточек от очередного халвинга, тем сильнее ощущается дефицит его предложения, поэтому раз в 4 года и случается взрывной рост (всего рынка - альты следом за битком ходят). Где-то между 5-м и 20-м месяцем. Как будет на этот раз, поглядим - уж слишком сильны внешние факторы. Может будет раньше, пока доллар дешевый. Может, наоборот, позже, после того, как деньги начнут выходить их защитных активов
zРадио
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