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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 02 сер, 2020 21:41
Додано: Нед 02 сер, 2020 21:56
Я лег спать и спал сладким сном, оставив ордер на покупку. Я ж не козак на всю котлету с плечем входить в сделки. Цена могла и не дойти до 400, а то что выскочила выше, это лишь из за того, что крупный игрок перед сливом решил снести стопы.
По цифрам, если интересно, просадка была $350. Профит составил $400. Шортил я 10 эфирок.
Додано: Нед 02 сер, 2020 21:58
Платформа кидалово, посмотри отзывы на ютубе, успешных трейдеров там просят на выход. А Вася просто получает возможность зарабатывать от них за рекламу.
Додано: Пон 03 сер, 2020 17:22
Додано: Пон 03 сер, 2020 19:29
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Ну что мужики,рипло-ракета до скольки долетит??Сижу вот и чухаю репу,когда это "счастье" слить к бененой маме и забыть навсегда,как страшный сон.По 0.33-35,осталось совсем немного,доползет,или все же ждать 0.4 как минимум??Большего не то что не жду,даже не хочу,надоел он конкретно.Такое впечатление,что после этого "полета",он уже больше "не встанет".Во всяком случае,я ждать еще годами не готов.Ходи он конем!
Додано: Пон 03 сер, 2020 19:53
Пока биток на 20к не сходит (эфир 500-600, а может даже 700-800) хомки не успокоятся, им крупняк денег в Тезер ежедневно заливает, уже более 11 млрд.
Додано: Пон 03 сер, 2020 20:19
Взлет и падение: Трейдеры потеряли $1,5 миллиарда в криптовалюте за несколько часов
Трейдеры потеряли около $1,5 млрд в криптовалюте на ликвидациях контрактов
Агов, КХ! як твої 4 біткоїна, ще живі?
+50грн !
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Додано: Пон 03 сер, 2020 20:22
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Козак словил маржин-колл, удалил аватарку и по спартански на сезон двинул в Германию на заработки, отбивать потерянное.
Я его предупреждал, что если играть осторожно на 5-20% от котлеты и со стопами, то можно что-то иметь всегда. А он все мороженным бредил с плечем 10х, пока киты его не сожрали.
Востаннє редагувалось Zebra в Пон 03 сер, 2020 20:24, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 03 сер, 2020 20:22
Но необязательно, что на нынешнем заходе. Вообще, фундаментально, чем дальше биточек от очередного халвинга, тем сильнее ощущается дефицит его предложения, поэтому раз в 4 года и случается взрывной рост (всего рынка - альты следом за битком ходят). Где-то между 5-м и 20-м месяцем. Как будет на этот раз, поглядим - уж слишком сильны внешние факторы. Может будет раньше, пока доллар дешевый. Может, наоборот, позже, после того, как деньги начнут выходить их защитных активов
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