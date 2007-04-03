Zebra написав:Пока биток на 20к не сходит (эфир 500-600, а может даже 700-800) хомки не успокоятся, им крупняк денег в Тезер ежедневно заливает, уже более 11 млрд.
Но необязательно, что на нынешнем заходе. Вообще, фундаментально, чем дальше биточек от очередного халвинга, тем сильнее ощущается дефицит его предложения, поэтому раз в 4 года и случается взрывной рост (всего рынка - альты следом за битком ходят). Где-то между 5-м и 20-м месяцем. Как будет на этот раз, поглядим - уж слишком сильны внешние факторы. Может будет раньше, пока доллар дешевый. Может, наоборот, позже, после того, как деньги начнут выходить их защитных активов
Рухнет на новостях, но пока все для крипты неплохо складывается - деньги с печатных станков со всего мира поступают ежедневно. Нужен какой то скам серьезный, типа взлома бинанса, или разоблачения тезера, или последнее китайское предупреждение.
ТОП5 компаний, которые сегодня "делают" весь фондовый рынок (Amazon, Apple, Microsoft, Alphabet и FB), отчитались на прошлой неделе (и рынок это отыграл, в том числе в крипте). Тесла отчиталась еще раньше. Больше единорогов нет, и публиковаться продолжат только маркет-лузеры. Результаты Q2 там ужасны.
Так что корпоративный новостной фон далее будет неважным. Если макропоказатели не будут супер-обнадеживающими (типа в подкрепление V-shape recovery, которого по факту пока не наблюдается), то рынок едва ли удержится. А корреляция SPX и крипты нынче оч высока...
PS: ну или Трампу придется еще активнее эксплуатировать печатные станки ФРС