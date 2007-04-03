RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Криптовалюты ,
рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1957195819591960

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5 5 161
1) дно вже було пройдено
27%
43
2) не нижче 3500
12%
19
3) 3250-3499
4%
6
4) 3000-3249
8%
13
5) 2750-2999
4%
7
6) 2500-2749
4%
7
7) 2250-2499
2%
4
8) 2000-2249
4%
6
9) нижче 2000
35%
56
Всього голосів : 161
Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 20:31

  zРадио написав:
  Zebra написав:Пока биток на 20к не сходит (эфир 500-600, а может даже 700-800) хомки не успокоятся, им крупняк денег в Тезер ежедневно заливает, уже более 11 млрд.


Но необязательно, что на нынешнем заходе. Вообще, фундаментально, чем дальше биточек от очередного халвинга, тем сильнее ощущается дефицит его предложения, поэтому раз в 4 года и случается взрывной рост (всего рынка - альты следом за битком ходят). Где-то между 5-м и 20-м месяцем. Как будет на этот раз, поглядим - уж слишком сильны внешние факторы. Может будет раньше, пока доллар дешевый. Может, наоборот, позже, после того, как деньги начнут выходить их защитных активов

Рухнет на новостях, но пока все для крипты неплохо складывается - деньги с печатных станков со всего мира поступают ежедневно. Нужен какой то скам серьезный, типа взлома бинанса, или разоблачения тезера, или последнее китайское предупреждение.
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8739
З нами з: 21.09.12
Подякував: 965 раз.
Подякували: 1430 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 20:51

  Zebra написав:Рухнет на новостях


ТОП5 компаний, которые сегодня "делают" весь фондовый рынок (Amazon, Apple, Microsoft, Alphabet и FB), отчитались на прошлой неделе (и рынок это отыграл, в том числе в крипте). Тесла отчиталась еще раньше. Больше единорогов нет, и публиковаться продолжат только маркет-лузеры. Результаты Q2 там ужасны.

Так что корпоративный новостной фон далее будет неважным. Если макропоказатели не будут супер-обнадеживающими (типа в подкрепление V-shape recovery, которого по факту пока не наблюдается), то рынок едва ли удержится. А корреляция SPX и крипты нынче оч высока...

PS: ну или Трампу придется еще активнее эксплуатировать печатные станки ФРС :mrgreen:
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6921
З нами з: 02.05.18
Подякував: 1194 раз.
Подякували: 2740 раз.
 
Профіль
5
5
3
  #<1 ... 1957195819591960
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: zРадио і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в контексте ДС 1 ... 6144, 6145, 6146
дядя Caша » Вів 03 кві, 2007 11:53
61451 191522436
Переглянути останнє повідомлення
Пон 03 сер, 2020 21:12
Василь-Рівне
Валютный рынок в мире 1 ... 710, 711, 712
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7113 1610284
Переглянути останнє повідомлення
Пон 03 сер, 2020 11:41
ЛОБ
Наличный (Готівковий) рынок валют 1, 2, 3, 4
Модератор » Пон 29 сер, 2016 16:08
38 48755
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 сер, 2017 17:17
Оранжевое настроение

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ощадбанк (17298)
03.08.2020 21:13
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.