Zebra написав:Пока биток на 20к не сходит (эфир 500-600, а может даже 700-800) хомки не успокоятся, им крупняк денег в Тезер ежедневно заливает, уже более 11 млрд.
Но необязательно, что на нынешнем заходе. Вообще, фундаментально, чем дальше биточек от очередного халвинга, тем сильнее ощущается дефицит его предложения, поэтому раз в 4 года и случается взрывной рост (всего рынка - альты следом за битком ходят). Где-то между 5-м и 20-м месяцем. Как будет на этот раз, поглядим - уж слишком сильны внешние факторы. Может будет раньше, пока доллар дешевый. Может, наоборот, позже, после того, как деньги начнут выходить их защитных активов
Рухнет на новостях, но пока все для крипты неплохо складывается - деньги с печатных станков со всего мира поступают ежедневно. Нужен какой то скам серьезный, типа взлома бинанса, или разоблачения тезера, или последнее китайское предупреждение.
ТОП5 компаний, которые сегодня "делают" весь фондовый рынок (Amazon, Apple, Microsoft, Alphabet и FB), отчитались на прошлой неделе (и рынок это отыграл, в том числе в крипте). Тесла отчиталась еще раньше. Больше единорогов нет, и публиковаться продолжат только маркет-лузеры. Результаты Q2 там ужасны.
Так что корпоративный новостной фон далее будет неважным. Если макропоказатели не будут супер-обнадеживающими (типа в подкрепление V-shape recovery, которого по факту пока не наблюдается), то рынок едва ли удержится. А корреляция SPX и крипты нынче оч высока...
PS: ну или Трампу придется еще активнее эксплуатировать печатные станки ФРС
Все произойдет быстро.Рынки обвалят однозначно... в худшем случае-до американских выборов,чтобы показать,какое Трамп ..овно и никчемное ничтожество,с вполне закономерным результатом,ибо на сегодня Америка и так-COVIDный рассадник,с огромным колличеством заболевших и трупов,с падением ВВП за 2 квартал на 30 с лих... % и подешевевшим на 5% баксом просто за месяц.Думаете крипта устоит??!! Биток по 20к?! А-га!Остался август,для осуществления этих "смелых планов",если конечно это произойдет.6 месяцев из 7 рынок в этом году растет или флетит,до бесконечности-это продолжаться не может.Ну,или рынки обвалят сразу после выборов,точнее,после нового года,когда это рыжее чмо уберут,чтобы "разгрузить" весь этот надутый американскими фантиками пузырь,который благодаря печатному станку,раздули уже до невиданных маштабов.
osafly написав:Все произойдет быстро.Рынки обвалят однозначно... в худшем случае-до американских выборов,чтобы показать,какое Трамп ..овно и никчемное ничтожество,с вполне закономерным результатом,ибо на сегодня Америка и так-COVIDный рассадник,с огромным колличеством заболевших и трупов,с падением ВВП за 2 квартал на 30 с лих... % и подешевевшим на 5% баксом просто за месяц.Думаете крипта устоит??!! Биток по 20к?! А-га!Остался август,для осуществления этих "смелых планов",если конечно это произойдет.6 месяцев из 7 рынок в этом году растет или флетит,до бесконечности-это продолжаться не может.Ну,или рынки обвалят сразу после выборов,точнее,после нового года,когда это рыжее чмо уберут,чтобы "разгрузить" весь этот надутый американскими фантиками пузырь,который благодаря печатному станку,раздули уже до невиданных маштабов.
Происходит что-то очень странное: прут вверх и фонда и золото. Ну как так? Это же противоположные стратегии. Такое впечатление, что инвесторы разделились на две группы: одни работают по книжке, вторые - по интервью Дональда Трампа.
osafly написав:Все произойдет быстро.Рынки обвалят однозначно... в худшем случае-до американских выборов,чтобы показать,какое Трамп ..овно и никчемное ничтожество,с вполне закономерным результатом,ибо на сегодня Америка и так-COVIDный рассадник,с огромным колличеством заболевших и трупов,с падением ВВП за 2 квартал на 30 с лих... % и подешевевшим на 5% баксом просто за месяц.Думаете крипта устоит??!! Биток по 20к?! А-га!Остался август,для осуществления этих "смелых планов",если конечно это произойдет.6 месяцев из 7 рынок в этом году растет или флетит,до бесконечности-это продолжаться не может.Ну,или рынки обвалят сразу после выборов,точнее,после нового года,когда это рыжее чмо уберут,чтобы "разгрузить" весь этот надутый американскими фантиками пузырь,который благодаря печатному станку,раздули уже до невиданных маштабов.
Происходит что-то очень странное: прут вверх и фонда и золото. Ну как так? Это же противоположные стратегии. Такое впечатление, что инвесторы разделились на две группы: одни работают по книжке, вторые - по интервью Дональда Трампа.
Они угрожают печатать доллары столько, сколько понадобится.
osafly написав:Все произойдет быстро.Рынки обвалят однозначно... в худшем случае-до американских выборов,чтобы показать,какое Трамп ..овно и никчемное ничтожество,с вполне закономерным результатом,ибо на сегодня Америка и так-COVIDный рассадник,с огромным колличеством заболевших и трупов,с падением ВВП за 2 квартал на 30 с лих... % и подешевевшим на 5% баксом просто за месяц.Думаете крипта устоит??!! Биток по 20к?! А-га!Остался август,для осуществления этих "смелых планов",если конечно это произойдет.6 месяцев из 7 рынок в этом году растет или флетит,до бесконечности-это продолжаться не может.Ну,или рынки обвалят сразу после выборов,точнее,после нового года,когда это рыжее чмо уберут,чтобы "разгрузить" весь этот надутый американскими фантиками пузырь,который благодаря печатному станку,раздули уже до невиданных маштабов.
Происходит что-то очень странное: прут вверх и фонда и золото. Ну как так? Это же противоположные стратегии. Такое впечатление, что инвесторы разделились на две группы: одни работают по книжке, вторые - по интервью Дональда Трампа.
Они угрожают печатать доллары столько, сколько понадобится.
В общем, в ж*** оказалась одна категория: люди со сбережениями. Окуенно, конечно. Как там один одиозный американский инвестор в преддверии кризиа говорил - cash is trash. И вот тебе пожалуйста - cash is trash.
Я надеюсь у этого рыжего шизофрейника,в ноябре печатный станок наконец отберут,вместе с президентским креслом.Мне всегда нравились республиканцы,в отличие от соплежуев демократов,но как можно было выдвинуть в президенты это убожество-я просто диву даюсь..А-ля наш зеленый клоун,хотя наш-то вообще печальная история в печальной стране.Творится что то непонятное реально,все верно подмечено.