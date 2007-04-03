airmax78 написав:Происходит что-то очень странное: прут вверх и фонда и золото. Ну как так? Это же противоположные стратегии. Такое впечатление, что инвесторы разделились на две группы: одни работают по книжке, вторые - по интервью Дональда Трампа.
phantom_systems написав:Интересно, как Трамп будет рефинансировать почти 27 триярдов госдолга при таком раскладе.
Именно. Поэтому нынешний праздник для фонды не будет длиться вечно (ну и крипта вслед за ней с высокой корреляцией). А вот насчет золота не уверен - с тех пор, как ему вернули статус резервного актива, спрос обречен на стабильный рост