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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1958195919601961

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5 5 161
1) дно вже було пройдено
27%
43
2) не нижче 3500
12%
19
3) 3250-3499
4%
6
4) 3000-3249
8%
13
5) 2750-2999
4%
7
6) 2500-2749
4%
7
7) 2250-2499
2%
4
8) 2000-2249
4%
6
9) нижче 2000
35%
56
Всього голосів : 161
Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 16:31

  zРадио написав:
  airmax78 написав:Происходит что-то очень странное: прут вверх и фонда и золото. Ну как так? Это же противоположные стратегии. Такое впечатление, что инвесторы разделились на две группы: одни работают по книжке, вторые - по интервью Дональда Трампа.


Массовый исход из трежерей

Treasury yields plumb new depths as bond investors fret
https://www.ft.com/content/765f96f3-628 ... 91dd424c28

На кой нужны эти бонды, если по 2-годовым дают 0,12% годовых. Просто терять деньги с учётом инфляции. Интересно, как Трамп будет рефинансировать почти 27 триярдов госдолга при таком раскладе.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 16:39

  phantom_systems написав:Интересно, как Трамп будет рефинансировать почти 27 триярдов госдолга при таком раскладе.


Именно. Поэтому нынешний праздник для фонды не будет длиться вечно (ну и крипта вслед за ней с высокой корреляцией). А вот насчет золота не уверен - с тех пор, как ему вернули статус резервного актива, спрос обречен на стабильный рост
zРадио
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  #<1 ... 1958195919601961
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