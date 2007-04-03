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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1959196019611962

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5 5 161
1) дно вже було пройдено
27%
43
2) не нижче 3500
12%
19
3) 3250-3499
4%
6
4) 3000-3249
8%
13
5) 2750-2999
4%
7
6) 2500-2749
4%
7
7) 2250-2499
2%
4
8) 2000-2249
4%
6
9) нижче 2000
35%
56
Всього голосів : 161
Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 00:35

  TylerTruman_ написав:локальний перехай, чи відкат в р-н 10,8к?

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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 00:36

Предыдущая «атака 51%» на сеть Ethereum Classic состоялась в ночь с 31 июля на 1 августа. Вчера, 5 августа, эксперты аналитической компании Bitquery выпустили подробный отчет на этот счет. Злоумышленник, чтобы взять контроль над сетью ETC, арендовал у майнинг-пула NiceHash вычислительные мощности, заплатив за это $192 тыс. Благодаря этому хакер смог применить принцип двойной траты и удвоить количество своей криптовалюты. Действовал он следующим образом:

29-31 июля: хакер выводит с бирж на свои кошельки 807 тыс. ETC.

31 июля, день: хакер арендует вычислительные мощности и начинает майнить ETC, чтобы получить контроль над сетью.

31 июля, вечер: хакер проводит транзакции со своей криптовалютой, включает их в подконтрольные ему блоки, чтобы осуществить двойную трату.

31 июля-1 августа: хакер отправляет монеты обратно на биржи и обналичивает их.

Таким образом хакер удвоил количество изначально имевшихся монет, то есть получил 807 тыс. ETC. По текущему курсу это около $5,6 млн. Весь процесс атаки занял 12 часов. Какой ущерб нанесла сегодняшняя атака пока неизвестно.

Источник: РБК.
andrein
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