Предыдущая «атака 51%» на сеть Ethereum Classic состоялась в ночь с 31 июля на 1 августа. Вчера, 5 августа, эксперты аналитической компании Bitquery выпустили подробный отчет на этот счет. Злоумышленник, чтобы взять контроль над сетью ETC, арендовал у майнинг-пула NiceHash вычислительные мощности, заплатив за это $192 тыс. Благодаря этому хакер смог применить принцип двойной траты и удвоить количество своей криптовалюты. Действовал он следующим образом:



29-31 июля: хакер выводит с бирж на свои кошельки 807 тыс. ETC.



31 июля, день: хакер арендует вычислительные мощности и начинает майнить ETC, чтобы получить контроль над сетью.



31 июля, вечер: хакер проводит транзакции со своей криптовалютой, включает их в подконтрольные ему блоки, чтобы осуществить двойную трату.



31 июля-1 августа: хакер отправляет монеты обратно на биржи и обналичивает их.



Таким образом хакер удвоил количество изначально имевшихся монет, то есть получил 807 тыс. ETC. По текущему курсу это около $5,6 млн. Весь процесс атаки занял 12 часов. Какой ущерб нанесла сегодняшняя атака пока неизвестно.



Источник: РБК.