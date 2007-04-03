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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 07 сер, 2020 00:35
TylerTruman_ написав:
локальний перехай, чи відкат в р-н 10,8к?
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Zebra
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Додано: П'ят 07 сер, 2020 00:36
Предыдущая «атака 51%» на сеть Ethereum Classic состоялась в ночь с 31 июля на 1 августа. Вчера, 5 августа, эксперты аналитической компании Bitquery выпустили подробный отчет на этот счет. Злоумышленник, чтобы взять контроль над сетью ETC, арендовал у майнинг-пула NiceHash вычислительные мощности, заплатив за это $192 тыс. Благодаря этому хакер смог применить принцип двойной траты и удвоить количество своей криптовалюты. Действовал он следующим образом:
29-31 июля: хакер выводит с бирж на свои кошельки 807 тыс. ETC.
31 июля, день: хакер арендует вычислительные мощности и начинает майнить ETC, чтобы получить контроль над сетью.
31 июля, вечер: хакер проводит транзакции со своей криптовалютой, включает их в подконтрольные ему блоки, чтобы осуществить двойную трату.
31 июля-1 августа: хакер отправляет монеты обратно на биржи и обналичивает их.
Таким образом хакер удвоил количество изначально имевшихся монет, то есть получил 807 тыс. ETC. По текущему курсу это около $5,6 млн. Весь процесс атаки занял 12 часов. Какой ущерб нанесла сегодняшняя атака пока неизвестно.
Источник: РБК.
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andrein
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Додано: П'ят 07 сер, 2020 15:21
andrein написав:
Предыдущая «атака 51%» на сеть Ethereum Classic состоялась в ночь с 31 июля на 1 августа. Вчера, 5 августа, эксперты аналитической компании Bitquery выпустили подробный отчет на этот счет. Злоумышленник, чтобы взять контроль над сетью ETC, арендовал у майнинг-пула NiceHash вычислительные мощности, заплатив за это $192 тыс. Благодаря этому хакер смог применить принцип двойной траты и удвоить количество своей криптовалюты. Действовал он следующим образом:
29-31 июля: хакер выводит с бирж на свои кошельки 807 тыс. ETC.
31 июля, день: хакер арендует вычислительные мощности и начинает майнить ETC, чтобы получить контроль над сетью.
31 июля, вечер: хакер проводит транзакции со своей криптовалютой, включает их в подконтрольные ему блоки, чтобы осуществить двойную трату.
31 июля-1 августа: хакер отправляет монеты обратно на биржи и обналичивает их.
Таким образом хакер удвоил количество изначально имевшихся монет, то есть получил 807 тыс. ETC. По текущему курсу это около $5,6 млн. Весь процесс атаки занял 12 часов. Какой ущерб нанесла сегодняшняя атака пока неизвестно.
Источник: РБК.
Надо наблюдать, где он будет сливать добычу. Наверняка, возникнет возможность поарбитражить
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Додано: П'ят 07 сер, 2020 15:26
Шорт эфира 393.81
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Zebra
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Додано: Нед 09 сер, 2020 10:31
Zebra написав:
Шорт эфира 393.81
сработал стоп в безубыток по 391
думаю будет штурм 400 и обещанный мной район 500-600
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Додано: Нед 09 сер, 2020 10:43
andrein написав:
Таким образом хакер удвоил количество изначально имевшихся монет, то есть получил 807 тыс. ETC. По текущему курсу это около $5,6 млн. Весь процесс атаки занял 12 часов. Какой ущерб нанесла сегодняшняя атака пока неизвестно.
і хто заплатить за це піршество..
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greenozon
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Додано: Нед 09 сер, 2020 12:38
Zebra написав: Zebra написав:
Шорт эфира 393.81
сработал стоп в безубыток по 391
думаю будет штурм 400 и обещанный мной район 500-600
...а рипла -- всьоо, или еще таки увижу этим летом обещанные 0.40?
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Нед 09 сер, 2020 12:45
clientage написав: Zebra написав: Zebra написав:
Шорт эфира 393.81
сработал стоп в безубыток по 391
думаю будет штурм 400 и обещанный мной район 500-600
...а рипла -- всьоо, или еще таки увижу этим летом обещанные 0.40?
Биток на 20к и за риплой не заржавеет на потрошении стаканов.
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Zebra
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Додано: Нед 09 сер, 2020 23:48
А что за транзакция сегодня ночью была 0.00000547 BTC разослано на 500+ разных кошельков??Что за ритуал такой,есть какие соображения??
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osafly
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