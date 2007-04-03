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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 10 сер, 2020 01:07
Zebra написав: TylerTruman_ написав:
локальний перехай, чи відкат в р-н 10,8к?
20k
може 6k?
питання ставив по локальних рівнях ...
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