може 6k?
питання ставив по локальних рівнях ...
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 10 сер, 2020 01:07
Додано: Пон 10 сер, 2020 02:19
Тезер та інші стейбли друкують ударними темпами, як в 2017 році. Ще місяць назад було 10 млрд штук, а вже майже 12 млрд. Фантазії про 6к треба поки що забути, бо гроші від ФРС та інших центробанків ллються рікою не в реальні сектори, а у фінансові пузирі. Здорового глузду у крипті ніколи не було.
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