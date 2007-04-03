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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 10 сер, 2020 01:07
Zebra написав: TylerTruman_ написав:
локальний перехай, чи відкат в р-н 10,8к?
20k
може 6k?
питання ставив по локальних рівнях ...
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Додано: Пон 10 сер, 2020 02:19
TylerTruman_ написав: Zebra написав: TylerTruman_ написав:
локальний перехай, чи відкат в р-н 10,8к?
20k
може 6k?
питання ставив по локальних рівнях ...
Тезер та інші стейбли друкують ударними темпами, як в 2017 році. Ще місяць назад було 10 млрд штук, а вже майже 12 млрд. Фантазії про 6к треба поки що забути, бо гроші від ФРС та інших центробанків ллються рікою не в реальні сектори, а у фінансові пузирі. Здорового глузду у крипті ніколи не було.
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Додано: Пон 10 сер, 2020 14:48
Zebra написав: TylerTruman_ написав:
може 6k?
питання ставив по локальних рівнях ...
Тезер та інші стейбли друкують ударними темпами, як в 2017 році. Ще місяць назад було 10 млрд штук, а вже майже 12 млрд. Фантазії про 6к треба поки що забути, бо гроші від ФРС та інших центробанків ллються рікою не в реальні сектори, а у фінансові пузирі. Здорового глузду у крипті ніколи не було.
нехай друкують, то таке, один хороший чих на фонді і цей весь високоризиковий хлам може повторити долю 12 березня, ... 9,2к-7,8к-6к наче ж нормально для високоволатильного діда? чи на осінь 4,2к чим не варіант?
зараз висококапові защекоїни зупинилися,йде переливанння і пампи в дрібнокапових, а ти взагалі не сприймаєш можливу дистрибуцію, зараз 100% впевнений в акумуляції?
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