RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Криптовалюты ,
рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1960196119621963

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5 5 161
1) дно вже було пройдено
27%
43
2) не нижче 3500
12%
19
3) 3250-3499
4%
6
4) 3000-3249
8%
13
5) 2750-2999
4%
7
6) 2500-2749
4%
7
7) 2250-2499
2%
4
8) 2000-2249
4%
6
9) нижче 2000
35%
56
Всього голосів : 161
Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 01:07

  Zebra написав:
  TylerTruman_ написав:локальний перехай, чи відкат в р-н 10,8к?

20k

може 6k? :mrgreen:
питання ставив по локальних рівнях ...
TylerTruman_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 963
З нами з: 11.06.15
Подякував: 10 раз.
Подякували: 163 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 02:19

  TylerTruman_ написав:
  Zebra написав:
  TylerTruman_ написав:локальний перехай, чи відкат в р-н 10,8к?

20k

може 6k? :mrgreen:
питання ставив по локальних рівнях ...

Тезер та інші стейбли друкують ударними темпами, як в 2017 році. Ще місяць назад було 10 млрд штук, а вже майже 12 млрд. Фантазії про 6к треба поки що забути, бо гроші від ФРС та інших центробанків ллються рікою не в реальні сектори, а у фінансові пузирі. Здорового глузду у крипті ніколи не було.
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8750
З нами з: 21.09.12
Подякував: 974 раз.
Подякували: 1433 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 14:48

  Zebra написав:
  TylerTruman_ написав:може 6k? :mrgreen:
питання ставив по локальних рівнях ...

Тезер та інші стейбли друкують ударними темпами, як в 2017 році. Ще місяць назад було 10 млрд штук, а вже майже 12 млрд. Фантазії про 6к треба поки що забути, бо гроші від ФРС та інших центробанків ллються рікою не в реальні сектори, а у фінансові пузирі. Здорового глузду у крипті ніколи не було.

нехай друкують, то таке, один хороший чих на фонді і цей весь високоризиковий хлам може повторити долю 12 березня, ... 9,2к-7,8к-6к наче ж нормально для високоволатильного діда? чи на осінь 4,2к чим не варіант?

зараз висококапові защекоїни зупинилися,йде переливанння і пампи в дрібнокапових, а ти взагалі не сприймаєш можливу дистрибуцію, зараз 100% впевнений в акумуляції?
TylerTruman_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 963
З нами з: 11.06.15
Подякував: 10 раз.
Подякували: 163 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 15:37

  TylerTruman_ написав:
  Zebra написав:
  TylerTruman_ написав:може 6k? :mrgreen:
питання ставив по локальних рівнях ...

Тезер та інші стейбли друкують ударними темпами, як в 2017 році. Ще місяць назад було 10 млрд штук, а вже майже 12 млрд. Фантазії про 6к треба поки що забути, бо гроші від ФРС та інших центробанків ллються рікою не в реальні сектори, а у фінансові пузирі. Здорового глузду у крипті ніколи не було.

нехай друкують, то таке, один хороший чих на фонді і цей весь високоризиковий хлам може повторити долю 12 березня, ... 9,2к-7,8к-6к наче ж нормально для високоволатильного діда? чи на осінь 4,2к чим не варіант?


Марні сподівання, фонда американська накачується зі станку ФРС, а ці гроші потім переливаються в т.ч. в Тезер та інші бульби, типу золота, срібла і т.д. - і цей процес розтягнутий на десятиліття.

До того ж біток отримав потужний психологічний фактор - усі хто купують нижче 10к, потім зможуть його продати вище 10к. Тобто страху, що біток сходив на 10к в останній раз більше немає, стратегія HODL для бітка тепер залізобетонна.

Чекаємо нових рівнів на шляху до 20к, і там вже відкриються можливості для скальпінгу.
Про $4,2к за біток вже можна забути, поки технологія актуальна.
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8750
З нами з: 21.09.12
Подякував: 974 раз.
Подякували: 1433 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 1960196119621963
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: zРадио і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в контексте ДС 1 ... 6182, 6183, 6184
дядя Caша » Вів 03 кві, 2007 11:53
61831 191720907
Переглянути останнє повідомлення
Пон 10 сер, 2020 17:09
zРадио
Валютный рынок в мире 1 ... 713, 714, 715
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7143 1617633
Переглянути останнє повідомлення
Пон 10 сер, 2020 16:30
Серж77
Наличный (Готівковий) рынок валют 1, 2, 3, 4
Модератор » Пон 29 сер, 2016 16:08
38 48792
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 сер, 2017 17:17
Оранжевое настроение

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron